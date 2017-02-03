Гипотеза: Пирамиды строились как убежища от метеоритов? 03.02.2017 : 2196 1 Профессор математики и астрономии Кардиффского университета Чандра Викрамасингх полагает, что гигантские египетские пирамиды были воздвигнуты ценой титанических усилий вовсе не для того, чтобы ими любоваться и хоронить в их глубинах мумии фараонов. Пирамиды должны были противостоять астероидной атаке из космоса Читать далее →

На орбиту за долголетием: как полёт в космос влияет на организм человека 03.02.2017 : 1045 0 NASA поделилось предварительными результатами опыта по влиянию полётов в космос на человеческий организм. Исследование интересно тем, что в нём приняли участие два астронавта — близнецы Келли. Учёные собирали данные о состоянии братьев до, во время и после миссии на МКС. Читать далее →

Аномальная зона Верховажье 03.02.2017 : 1615 0 Первое упоминание о Верховажье датируется 1613 годом. Тогда здесь имелся лишь кабак, амбар и погреб. Однако уже в 1678 году это было крупное поселение торговцев и ремесленников. Такому быстрому развитию благоприятствовало удобное местоположение посада. Он находился на почтовом тракте, соединявшем Вологду с Архангельском. Читать далее →

Тайны бурятского озера Соболхо 03.02.2017 : 5212 1 Это озеро находится в Бурятии и с давних пор овеяно тайнами и мистикой. Оно является одним из 33 озер, входящих в Еравно-Харгинскую систему, которую в Бурятии называют «Страной тридцати трех голубых озер». Все эти озера системы невероятно древние. Читать далее →

Аномалии Подмосковья: Катуарская аномальная зона 02.02.2017 : 3756 6 Катуар — железнодорожная станция, находящаяся в поселке Некрасовский Дмитровского района Московской области. Первые необычные явления здесь официально зафиксировали еще в середине ХХ века. Огненные шары, встречи с человекоподобными гуманоидами и знаменитые «блудные места» — вот чем был славен «треугольник», расположенный в двадцати километрах от Москвы. Читать далее →