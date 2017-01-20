Загадки Байкала: Байкальские НЛО 20.01.2017 : 3769 3 Как и любое другое загадочное место на Земле, Байкал обязательно связывают с НЛО. В общем-то, если проследить статистику появления неопознанных летающих объектов по всем регионам России, как и других стран, то мы получим однозначный ответ: на Байкале регистрируют не больше подобных объектов, чем в любом другом месте, где живет много людей. Но Байкал все равно — отдельный случай. Читать далее →

Загадки Байкала: Байкальский шаманизм 20.01.2017 : 1946 0 Гуру современных мистиков и исследователей непознанного Николай Рерих считал, что Байкал является одним из нескольких центров повышенной энергетики на Земле, где происходит слияние энергопотоков самой планеты и космоса. Трудно говорить, что конкретно имел в виду Рерих, но то, что он озвучил мнение всех мистиков планеты, — это совершенно определенно. Читать далее →

На видео из Йеллоустонского парка возможно были засняты шесть бигфутов 20.01.2017 : 6737 1 Веб-камера, направленная на знаменитый гейзер Старый Служака, расположенный в Йеллоустонском национальном парке в штате Вайоминг, США, зафиксировала шесть «снежных людей». Именно это утверждает исследователь, зарегистрированный на YouTube под именем Bahinko Читать далее →

ЦРУ опубликовало секретные материалы об НЛО 19.01.2017 : 7257 3 ЦРУ опубликовало свой архив, состоящий из 13 миллионов страниц различных документов. Об этом сообщает телеканал CNN. Рассекреченные документы, которые ранее можно было изучить только на четырех компьютерных терминалах в Национальном архиве в Мэриленде, теперь доступны в интернете. Читать далее →