Не пришельцы, не йети и не Несси: Встречи с очень необычными существами 01.02.2017 : 15001 0 1 ноября 1958 года, когда Чарлз Ветцель мирно ехал вдоль реки Санта-Ана в Риверсайде, штат Калифорния, включенное в машине радио вдруг затрещало, а перед машиной внезапно появилось существо шести футов ростом. У него были светящиеся глаза, похожий на клюв рот, но не было видно ни носа, ни ушей. И весь он был покрыт похожей на листья чешуей. Читать далее →

Мстительные короны 01.02.2017 : 1479 0 «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!» — жаловался пушкинский царь Борис. И был прав. Многие самозванцы, незаконные претенденты на троны и просто любопытствующие шутники испытали на себе карающую силу царских венцов. Читать далее →

Вайтореке - "невозможное" млекопитающее Новой Зеландии 01.02.2017 : 3394 0 Случается, что совсем крохотное существо становится поводом для самых невероятных гипотез и споров ученых. Именно такая история произошла с маленьким млекопитающим по имени вайтореке (Waitoreke), обнаруженным на одном из островков новозеландского архипелага. Читать далее →

Из желудка индианки извлекли 150 червей (Осторожно! Шокирующий контент) 01.02.2017 : 9575 0 Индийские врачи нашли в желудке 22-летней жительницы города Чандаули, штат Уттар-Прадеш, 150 живых червей. Пациентка Неху Бегам призналась, что более месяца испытывала острые боли в животе и постоянную тошноту. Местным медикам удалось успешно прооперировать девушку Читать далее →

В штате Аризона обнаружили трехкилометровую трещину. 31.01.2017 : 2229 0 Американские ученые нашли на территории штата Аризона гигантскую трещину длиной в три километра, глубиной в девять метров и шириной в несколько метров. Причины и механизм формирования данной трещины, как рассказывает Кук, пока не ясны ученым. Читать далее →