Самые невезучие корабли
05.02.2017 : 2825 : 0
Словно таинственное и незримое проклятие порой висит над некоторыми кораблями. Например, капитан некоего танкера военно-морских сил США В. Скотт, уйдя в отставку, поведал трагическую судьбу своего корабля. Однажды, доставив солярку в Европу, танкер выходил порожняком из английского порта в Атлантику. Но тут у него при маневрировании заклинило передачу дизельного двигателя. Включался лишь задний ход.Читать далее →
Загадочные подземные тоннели по всему свету
05.02.2017 : 8826 : 0
Время от времени энтузиасты по изучению необычных явлений сообщают об обнаружении загадочных подземных помещений и тоннелей. Уфологи однозначно трактуют их как подземные базы НЛО, а официальная наука признает лишь те из них, в которых проводились реальные научные исследования (вроде подземного города Деринкую в Турции).Читать далее →
В Зимбабве женщина родила... лягушку
05.02.2017 : 16697 : 1
36-летняя Прешес Ньяти (Precious Nyathi) была на восьмом месяце беременности, когда у нее начались схватки. Но врачи из больницы были в большом недоумении, потому что родившееся существо было крошечным, имело длинные тонкие лягушачьи ноги и верхней частью туловища тоже напоминало лягушку.Читать далее →
Первая в мире "девочка-дерево" появилась в Бангладеш
05.02.2017 : 8952 : 0
До сих пор все случаи редкого заболевания под названием верруциформная эпидермодисплазия (Epidermodysplasia verruciformis) в тяжелой форме диагностировались у мужского пола. Этих людей в прессе называли "человек-дерево". Девочка из Бангладеш вероятно стала первой из женского пола, у кого диагностировали эту болезнь.Читать далее →
Гипотеза: Пирамиды строились как убежища от метеоритов?
03.02.2017 : 3841 : 1
Профессор математики и астрономии Кардиффского университета Чандра Викрамасингх полагает, что гигантские египетские пирамиды были воздвигнуты ценой титанических усилий вовсе не для того, чтобы ими любоваться и хоронить в их глубинах мумии фараонов. Пирамиды должны были противостоять астероидной атаке из космосаЧитать далее →
На орбиту за долголетием: как полёт в космос влияет на организм человека
03.02.2017 : 1848 : 0
NASA поделилось предварительными результатами опыта по влиянию полётов в космос на человеческий организм. Исследование интересно тем, что в нём приняли участие два астронавта — близнецы Келли. Учёные собирали данные о состоянии братьев до, во время и после миссии на МКС.Читать далее →
Почему рассказы очевидцев о встречах с эльфами и феями так похожи на встречи с пришельцами?
30.01.2017 просмотров: 6951 комментариев: 0
Сотни лет назад рассказы людей о встречах с "маленьким народцем" (эльфы, гномы, феи и тд.) не казались чем-то уникальным. Но эти случаи не исчезли полностью даже в ХХ веке, хотя их несомненно стало во много раз меньше. Особенно после появления феномена НЛО и инопланетян. Вытеснило ли одно другое или может быть это одно и тоже явление и оно лишь слегка изменило свою форму?Читать далее →
Появление НЛО во время танкового сражения и другие чудеса Курского края
30.01.2017 просмотров: 9522 комментариев: 0
Житель Курска Николай Пахомов долгие годы собирает сведения о чудесах, происходящих на территории нашей области. В основном его интересуют уфология, загадочные природные явления, необъяснимые случаи и даже сны. Недавно вышла его книга «Чудеса соловьиного края», где собраны всевозможные истории, рассказанные очевидцамиЧитать далее →
Камера Google Earth засняла момент похищения человека инопланетянами?
26.01.2017 просмотров: 7014 комментариев: 3
В 2016 году некто Джон Мунер (John Mooner), проживающий в городке Ньютон-Эббот (Newton Abbot), расположенном на крайнем юго-западе Англии в графстве Девон (Devon), объяснил свое отсутствие в течение нескольких дней тем, что был похищен инопланетянами. Большого доверия к своему рассказу он не встретил.Читать далее →
На орбиту за долголетием: как полёт в космос влияет на организм человека
03.02.2017 просмотров: 1848 комментариев: 0
NASA поделилось предварительными результатами опыта по влиянию полётов в космос на человеческий организм. Исследование интересно тем, что в нём приняли участие два астронавта — близнецы Келли. Учёные собирали данные о состоянии братьев до, во время и после миссии на МКС.Читать далее →
До альфы Центавра за 140 лет и обратно
02.02.2017 просмотров: 2121 комментариев: 0
Немецкие астрономы рассказали о возможности долететь до альфы Центавра, ближайшей к нам звезды, всего за 140 лет и вернуться назад примерно за такое же время при помощи гигантского светового паруса площадью в две пирамиды ХеопсаЧитать далее →
В NASA придумали новый способ как найти жизнь на других планетах
31.01.2017 просмотров: 1804 комментариев: 0
Исследователи из NASA предложили способ выявления условий для жизни вне Земли — путём изучения аминокислот. Учёные адаптировали к новой задаче относительно несложный метод химического анализа. Использовать его можно будет тогда, когда автоматические станции с соответствующим оборудованием доберутся до других планетЧитать далее →
Не пришельцы, не йети и не Несси: Встречи с очень необычными существами
01.02.2017 просмотров: 36349 комментариев: 0
1 ноября 1958 года, когда Чарлз Ветцель мирно ехал вдоль реки Санта-Ана в Риверсайде, штат Калифорния, включенное в машине радио вдруг затрещало, а перед машиной внезапно появилось существо шести футов ростом. У него были светящиеся глаза, похожий на клюв рот, но не было видно ни носа, ни ушей. И весь он был покрыт похожей на листья чешуей.Читать далее →
Вайтореке - "невозможное" млекопитающее Новой Зеландии
01.02.2017 просмотров: 6947 комментариев: 0
Случается, что совсем крохотное существо становится поводом для самых невероятных гипотез и споров ученых. Именно такая история произошла с маленьким млекопитающим по имени вайтореке (Waitoreke), обнаруженным на одном из островков новозеландского архипелага.Читать далее →
Гиганты, люди и эльфы: Мифологическая история Британии
27.01.2017 просмотров: 4897 комментариев: 1
В народном фольклоре Корнуолла с тех пор существует древняя легенда о великане Корморане. Он жил в горе Святого Михаила и был убит Джеком, героем сказок «Джек и бобовый стебель» и «Джек — убийца великанов». По всей видимости Корморан был последним британским великаном.Читать далее →
Израильские ученые изучили феномен околосмертных видений
31.01.2017 просмотров: 4907 комментариев: 0
Сначала ученые с пристрастием «допросили» 7 пациентов, испытавших, как они клялись, «опыт перемотки жизни» в полной мере. Выявили характерные особенности феномена. Составили опросник. Раздали его другим пациентам, столкнувшимся с «перемоткой». Таких нашлось 264.Читать далее →
Страх смерти можно победить при помощи виртуальной реальности
26.01.2017 просмотров: 2092 комментариев: 0
Танатофобия – это патологическая боязнь внезапной смерти, которая является довольно распространённой фобией среди людей. Если задуматься, то вроде бы боязнь смерти – вполне себе рациональный страх, так как его можно охарактеризовать как часть инстинкта самосохранения.Читать далее →
В опубликованных архивах ЦРУ нашлись описания экспериментов с Ури Геллером
23.01.2017 просмотров: 5143 комментариев: 0
На днях ЦРУ на своем сайте открыло свободный доступ к очередной порции рассекреченных документов — примерно к 13 миллионам страниц, среди которых отчеты об исследованиях НЛО и телепатии. Достоянием общественности стали, к примеру, результаты, полученные по программе «Звездные врата» (Stargate), в рамках которой ЦРУ «испытывало» Ури Геллера — знаменитого британского экстрасенсаЧитать далее →
В штате Аризона обнаружили трехкилометровую трещину.
31.01.2017 просмотров: 3198 комментариев: 0
Американские ученые нашли на территории штата Аризона гигантскую трещину длиной в три километра, глубиной в девять метров и шириной в несколько метров. Причины и механизм формирования данной трещины, как рассказывает Кук, пока не ясны ученым.Читать далее →
Необычный камень из реки
30.01.2017 просмотров: 35455 комментариев: 4
В прошлом году к членам Русского географического общества (РГО) города Армавира обратился житель города Краснодара Александр Безрукавый с просьбой помочь разобраться с его находкой. По его словам, он летом прошлого года отдыхал на природе и, купаясь в реке, обнаружил интересный и загадочный камень-валун весом почти 100 килограммов.Читать далее →
Уфолог обнаружил огромную дыру в дне океана и уверен, что это вход в базу пришельцев
29.01.2017 просмотров: 40142 комментариев: 1
Уфолог Скотт К. Уоринг, 27 января 2017 года виртуально путешествуя по планете с помощью программы Google Планета Земля, обнаружил «вход в подводную базу инопланетян».Читать далее →
Небесные привидения
17.01.2017 просмотров: 4596 комментариев: 2
С подобными явлениями люди знакомы уже давно. Не вдаваясь слишком глубоко в историю, скажем, что все они протекают как бы по одному и тому же сценарию. Например, 3 октября 1843 года некто Чарлз Купер, который работал в поле вблизи Уорвика, Англия, вдруг услышал громыхание в небе, поднял голову и увидел над собой облако странной формы.Читать далее →
Призрак в роддоме
13.01.2017 просмотров: 29765 комментариев: 3
Этот случай из архива исследователя аномальных явлений Игоря Винокурова. Он не называет город и номер роддома, в котором это произошло, лишь упоминает, что где-то в России. Все началось с того, что весной 1990 года ночные няни, дежурившие в холле коридора третьего этажа родильного дома, стали встречаться с сильно испугавшим их явлением.Читать далее →
Шведская королева рассказала, что в ее замке обитают призраки
09.01.2017 просмотров: 1875 комментариев: 0
73-летняя королева Швеции Сильвия рассказала, что во дворце Дроттнингхольм, где она живет, обитают призраки. По словам пожилой женщины, привидения очень милые, Сильвия видела их своими глазами. Рассказ королевы о домашних полтергейстах вошел в новый документальный фильм, сообщает шведское отделение The Local.Читать далее →
"В моей квартире поселился дух": Жительница Кокшетау рассказала о необычных явлениях
18.01.2017 просмотров: 3628 комментариев: 2
Загадочная история жительницы Кокшетау (Казахстан) о потусторонних силах в ее квартире кажется невероятной, но не верить ее рассказу, кажется, нет причин. Жительница Кокшетау Гульзия Алимбекова утверждает, что уже два года в квартире, где она живет вместе с сыном, невесткой и внуками, поселились потусторонние силы.Читать далее →
"Ожившая" кукла в детской комнате: Реальный полтергейст или подделка?
15.01.2017 просмотров: 14031 комментариев: 0
В Сеть попали жуткие кадры, на которых запечатлено, как рядом с играющей в комнате девочкой начинает без всякой посторонней помощи шевелиться кукла. На другом видео из этого же дома на пол сами по себе летят лежавшие на столе тяжелые предметы, сообщает Metro.Читать далее →
Фальшивый полтергейст
13.01.2017 просмотров: 2420 комментариев: 0
Проблема обмана применительно к полтергейсту имеет очень длинную историю. Первый из известных, но далеко не самый первый лжеполтергейст состоялся еще в 1509 году, когда четыре монаха доминиканского ордена в Берне обманули послушника, «простого парня». В то время доминиканцы и францисканцы яростно спорили о чистоте концепции веры, и доминиканцы решили доказать свою правоту демонстрацией чудаЧитать далее →
Самые невезучие корабли
05.02.2017 просмотров: 2825 комментариев: 0
Словно таинственное и незримое проклятие порой висит над некоторыми кораблями. Например, капитан некоего танкера военно-морских сил США В. Скотт, уйдя в отставку, поведал трагическую судьбу своего корабля. Однажды, доставив солярку в Европу, танкер выходил порожняком из английского порта в Атлантику. Но тут у него при маневрировании заклинило передачу дизельного двигателя. Включался лишь задний ход.Читать далее →
Месть мертвого шамана
02.02.2017 просмотров: 22550 комментариев: 0
Все, что связано с шаманами, таит в себе ощущение опасности. Даже после смерти места их захоронения считаются священными, сохраняющими мистическую силу ушедшего в мир иной Не только люди, но и машины отступают перед шаманскими могилами, а стихии обходят их стороной.Читать далее →
Мстительные короны
01.02.2017 просмотров: 3870 комментариев: 0
«Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!» — жаловался пушкинский царь Борис. И был прав. Многие самозванцы, незаконные претенденты на троны и просто любопытствующие шутники испытали на себе карающую силу царских венцов.Читать далее →
Электричество в древности: Факты и домыслы
29.01.2017 просмотров: 5930 комментариев: 0
По странному стечению обстоятельств археологи порой обнаруживают загадочные предметы, которые не вписываются в наше представление о древних культурах. Их существование не мог предположить ни один историк, и все-таки они есть. Ученые окрестили их «Out of Place Artefacts» — «искусственные предметы странного происхождения».Читать далее →
Российские ученые отрицают связь озера Чеко с Тунгусским метеоритом
19.01.2017 просмотров: 2241 комментариев: 2
Экспедиционный центр Русского географического общества сообщил на своей страничке в Facebook, что озеро Чеко в Красноярском крае, расположенное всего в 8 километрах от эпицентра Тунгусской катастрофы, не имеет к ней отношения. Оно образовалось за сотни лет до того, как прилетел Тунгусский метеорит.Читать далее →
Чарльз Хэтфилд - человек, который вызывал дождь с помощью загадочного порошка
09.01.2017 просмотров: 4799 комментариев: 0
В самом начале 20 века по Соединенным Штатам разъезжал человек, который продавал не пылесосы или какие-нибудь другие полезные в быту вещи, а самый настоящий дождь. Звали этого человека Чарльз Хэтфилд, и он не был мошенником. В 1928 году Хэтфилд заполнил дождевой водой озеро Большого Медведя (Калифорния), а годом спустя — погасил пожар в Гондурасе.Читать далее →
Ученые впервые создали гибриды свиньи и человека
29.01.2017 просмотров: 1913 комментариев: 0
Биологи из США, Испании и Японии создали химеры — гибриды свиньи и человека. Гибридам позволили развиваться в течение трех-четырех недель, после чего по этическим соображениям они были уничтожены.Читать далее →
Добровольцы на Гавайях начали эксперимент по симуляции жизни на Марсе
26.01.2017 просмотров: 1013 комментариев: 2
На Гавайях стартовал новый этап эксперимента по освоению Марса. Шесть человек на восемь месяцев поселились в специально оснащённом помещении купольной формы на склоне вулкана Мауна-Лоа. Там они будут проходить испытания, подобные тем, которые должны выдержать колонизаторы Красной планеты.Читать далее →
Когда искусственный интеллект начнет понимать человеческие эмоции?
22.01.2017 просмотров: 1285 комментариев: 0
А вы доверились бы роботу, если бы он был вашим лечащим врачом? Эмоциональные разумные машины могут быть не так далеки от нас, как кажется. За последние несколько десятилетий, искусственный интеллект существенно прибавил в возможностях чтения эмоциональных реакций людей.Читать далее →
Загадочные подземные тоннели по всему свету
05.02.2017 просмотров: 8826 комментариев: 0
Время от времени энтузиасты по изучению необычных явлений сообщают об обнаружении загадочных подземных помещений и тоннелей. Уфологи однозначно трактуют их как подземные базы НЛО, а официальная наука признает лишь те из них, в которых проводились реальные научные исследования (вроде подземного города Деринкую в Турции).Читать далее →
Десять забытых Чудес света
29.01.2017 просмотров: 11699 комментариев: 0
Мудрые эллины были неправы и неточны, сводя все достижения цивилизации к сакральному числу «семь» (Семь чудес света). Современные историки, заново исчисляя творения знаменитых зодчих древности и средних веков, насчитывают десятки настоящих шедевров зодчества. Вот всего лишь малая часть этого списка — десять забытых чудес света.Читать далее →
В шотландском неолитическом селении Скара-Брей жили выходцы из Египта?
24.01.2017 просмотров: 2945 комментариев: 0
Каменистая почва, волны, обрушивающиеся на берега, пустоши, покрытые вереском... Так выглядит сегодня большая часть островов Оркнейского архипелага, расположенного у побережья Шотландии. Только 20 из 70 клочков суши сегодня заселены. А когда-то здесь кипела жизнь!Читать далее →
Загадки айнов
23.01.2017 просмотров: 18408 комментариев: 0
Айны (айну) — загадочное племя, из-за которого учеными разных стран сломано великое множество копий. Они белолицые и прямоглазые (мужчины к тому же отличаются сильной волосатостью) и по своему внешнему облику разительно отличаются от других народов Восточной Азии. Они явно не монголоидыЧитать далее →
Кого изображают нефритовые статуэтки древней культуры Хуншань?
31.12.2016 просмотров: 5826 комментариев: 0
Таинственная культура Хуншань исчезла тысячи лет назад, но ее создатели оставили после себя удивительные произведения искусства, восхищающие до сих пор. Лишь сравнительно недавно стало ясно, что эта культура сыграла жизненно важную роль в истории древнего Китая.Читать далее →
Гипотеза: Загадочные ольмеки это мигрировавшие в древнюю Америку китайцы?
15.12.2016 просмотров: 3304 комментариев: 0
Ольмекская цивилизация была матерью цивилизации Центральной Америки и предвестником цивилизации в Северной и Южной Америке. Её взлёты и падения вызваны неизвестными и таинственными факторами. По поводу внезапного появления культуры ольмеков историки не имеют единого мнения. Существуют две основные теории: диффузионистская и «независимых изобретателей».Читать далее →
Компания Vivos Group из Калифорнии строит новейшие бункеры на случай Конца света
13.01.2017 просмотров: 3277 комментариев: 5
Компания Vivos Group из Калифорнии строит новейшие бункеры на случай конца света, которые способны выдержать массированный артиллерийский удар или даже удар ядерной бомбы. Бункеры изготовлены из затвердевшего бетона и стали. Размер бункеров около 8 метров в ширину и 18-25 метров в длину.Читать далее →
О россиянах, которые поверили, что их облучают пси-оружием
05.01.2017 просмотров: 2287 комментариев: 0
Психические заболевания протекают по-разному. Кто-то верит в мировой заговор, другим кажется, что их медленно убивает некая болезнь, наведенная извне. Есть люди, у которых заболевание протекает без опасности для общества, есть буйные. Каждый из них ищет объяснение своему состоянию. Сайт «Лента.ру» подготовил большую статью о том, как эти люди поверили в то, что их облучают «психотронными аппаратами».Читать далее →
Конспиролог пророчит очередной Конец света из-за Планеты Икс осенью 2017 года
04.01.2017 просмотров: 11043 комментариев: 5
В октябре 2017 года планета Икс (Нибиру) поразит Землю, тем самым убив всё живое. Об этом заявляет учёный Дэвид Мид. Глобальная элита с мудростью относится к этому, утверждает Мид, и многие уже строят бункеры, чтобы пережить столкновение. О мрачных прогнозах Мида пишут британские сайты Дейли Мейл, Метро и Экспресс.Читать далее →
В Зимбабве женщина родила... лягушку
05.02.2017 просмотров: 16697 комментариев: 1
36-летняя Прешес Ньяти (Precious Nyathi) была на восьмом месяце беременности, когда у нее начались схватки. Но врачи из больницы были в большом недоумении, потому что родившееся существо было крошечным, имело длинные тонкие лягушачьи ноги и верхней частью туловища тоже напоминало лягушку.Читать далее →
Первая в мире "девочка-дерево" появилась в Бангладеш
05.02.2017 просмотров: 8952 комментариев: 0
До сих пор все случаи редкого заболевания под названием верруциформная эпидермодисплазия (Epidermodysplasia verruciformis) в тяжелой форме диагностировались у мужского пола. Этих людей в прессе называли "человек-дерево". Девочка из Бангладеш вероятно стала первой из женского пола, у кого диагностировали эту болезнь.Читать далее →
Из желудка индианки извлекли 150 червей (Осторожно! Шокирующий контент)
01.02.2017 просмотров: 21152 комментариев: 0
Индийские врачи нашли в желудке 22-летней жительницы города Чандаули, штат Уттар-Прадеш, 150 живых червей. Пациентка Неху Бегам призналась, что более месяца испытывала острые боли в животе и постоянную тошноту. Местным медикам удалось успешно прооперировать девушкуЧитать далее →
Российская секта скопцов
24.01.2017 просмотров: 3627 комментариев: 1
Секта отличалась сильнейшим прозелитизмом - стремлением завербовать в свои ряды как можно больше сторонников. Нередко те из сектантов, у кого уже были дети, кастрировали их. Часто они выкупали крепостных крестьян у жестоких помещиков. Что требовалось от спасенных, вы уже, конечно, поняли.Читать далее →
Житель Свердловской области убивал бомжей на кладбище, чтобы собрать армию зомби
24.01.2017 просмотров: 1925 комментариев: 0
Последователь неназванного радикального религиозного культа под Верхней Пышмой (Свердловская область) приносил людей в жертву. С помощью кровавых ритуалов он пытался создать из своих жертв зомби. Маньяка задержали в июле 2015 года. По итогам многочисленных психиатрических экспертиз обвиняемый был признан невменяемым.Читать далее →
Магические африканские танцы
23.01.2017 просмотров: 1643 комментариев: 0
Нет такого события, по поводу которого в Африке не устраивался бы танец. Танцем приветствуют рождение ребенка, вступление в брак, танцем вспоминают об усопших... Музыка и танец неразрывно связаны с традиционными верованиями. Они не только развлечение, но одно из главных звеньев, соединяющих африканца, согласно его представлениям, с потусторонней жизнью, с духами предковЧитать далее →
Аномальная зона Верховажье
03.02.2017 просмотров: 2959 комментариев: 0
Первое упоминание о Верховажье датируется 1613 годом. Тогда здесь имелся лишь кабак, амбар и погреб. Однако уже в 1678 году это было крупное поселение торговцев и ремесленников. Такому быстрому развитию благоприятствовало удобное местоположение посада. Он находился на почтовом тракте, соединявшем Вологду с Архангельском.Читать далее →
Тайны бурятского озера Соболхо
03.02.2017 просмотров: 8478 комментариев: 1
Это озеро находится в Бурятии и с давних пор овеяно тайнами и мистикой. Оно является одним из 33 озер, входящих в Еравно-Харгинскую систему, которую в Бурятии называют «Страной тридцати трех голубых озер». Все эти озера системы невероятно древние.Читать далее →
Аномалии Подмосковья: Катуарская аномальная зона
02.02.2017 просмотров: 5032 комментариев: 6
Катуар — железнодорожная станция, находящаяся в поселке Некрасовский Дмитровского района Московской области. Первые необычные явления здесь официально зафиксировали еще в середине ХХ века. Огненные шары, встречи с человекоподобными гуманоидами и знаменитые «блудные места» — вот чем был славен «треугольник», расположенный в двадцати километрах от Москвы.Читать далее →