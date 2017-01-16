Загадки Байкала: Обитают ли в озере Байкал неопознанные животные? 16.01.2017 : 4482 0 Кому-то это покажется невозможным и даже глупым, однако озеро Байкал может считаться одним из самых удивительных мест в России и в мире не только из-за своих известных особенностей (запас пресной воды, уникальная нерпа и тд), но и благодаря непознанным животным и явлениям. Читать далее →

Загадки Байкала: Цаганское землетрясение и Сибирский океан 16.01.2017 : 3988 0 Эта история произошла относительно недавно, но человечество ее почему-то несправедливо забыло. Несправедливо, потому что случай действительно крайне необычный, даже уникальный, как для России, так и всего мира, а его освещение в мировых изданиях практически нулевое. Читать далее →

Отложенная смерть 16.01.2017 : 7049 0 Мой папа Степан Никитович во время войны служил в кавалерии. Вернулся домой совершенно больным. Болезнь очень быстро прогрессировала. Папу как участника войны каждый год укладывали в госпиталь, а потом давали путевку в санаторий. Автобусы в то время не ходили. До железнодорожного вокзала добирались на попутках или еще как-нибудь. Читать далее →

Подросток-сатанист зарубил всю семью топором 16.01.2017 : 749 2 Одна из одноклассниц убийцы сообщила, что он «в принципе ни с кем не общался». «Он говорил, что он сатанист. Смерть богу и так далее. Но с нами он был простым», — рассказал другой одноклассник подростка. Незадолго до убийства он пребывал в подавленном состоянии и говорил друзьям, что хочет что-то поменять в своей жизни. Читать далее →

Бразильские магические религиозные культы Кандомбле и Умбанда 15.01.2017 : 1142 0 Культ Кандомбле распространен на северо-востоке Бразилии и основан на поклонении духам — ориша, или святым, которые, вселясь в верующего, избавляют его от болезней и несчастий. Для того чтобы последователь культа мог установить со своим духом контакт, он должен сначала его «узнать». Читать далее →