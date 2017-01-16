Загадки Байкала: Обитают ли в озере Байкал неопознанные животные?
16.01.2017 : 4482 : 0
Кому-то это покажется невозможным и даже глупым, однако озеро Байкал может считаться одним из самых удивительных мест в России и в мире не только из-за своих известных особенностей (запас пресной воды, уникальная нерпа и тд), но и благодаря непознанным животным и явлениям.Читать далее →
Загадки Байкала: Цаганское землетрясение и Сибирский океан
16.01.2017 : 3988 : 0
Эта история произошла относительно недавно, но человечество ее почему-то несправедливо забыло. Несправедливо, потому что случай действительно крайне необычный, даже уникальный, как для России, так и всего мира, а его освещение в мировых изданиях практически нулевое.Читать далее →
Отложенная смерть
16.01.2017 : 7049 : 0
Мой папа Степан Никитович во время войны служил в кавалерии. Вернулся домой совершенно больным. Болезнь очень быстро прогрессировала. Папу как участника войны каждый год укладывали в госпиталь, а потом давали путевку в санаторий. Автобусы в то время не ходили. До железнодорожного вокзала добирались на попутках или еще как-нибудь.Читать далее →
Подросток-сатанист зарубил всю семью топором
16.01.2017 : 749 : 2
Одна из одноклассниц убийцы сообщила, что он «в принципе ни с кем не общался». «Он говорил, что он сатанист. Смерть богу и так далее. Но с нами он был простым», — рассказал другой одноклассник подростка. Незадолго до убийства он пребывал в подавленном состоянии и говорил друзьям, что хочет что-то поменять в своей жизни.Читать далее →
Бразильские магические религиозные культы Кандомбле и Умбанда
15.01.2017 : 1142 : 0
Культ Кандомбле распространен на северо-востоке Бразилии и основан на поклонении духам — ориша, или святым, которые, вселясь в верующего, избавляют его от болезней и несчастий. Для того чтобы последователь культа мог установить со своим духом контакт, он должен сначала его «узнать».Читать далее →
Католический экзорцист Малахия Мартин умер после нападения нечистой силы?
15.01.2017 : 1752 : 2
Малахия Мартин, известный на западе ирландский писатель, священник и экзорцист, умер в 1999 году в возрасте 78 лет. Британская газета Daily Mail выпустила статью, где содержатся откровения бывшего сотрудника ЦРУ Роберта Марроу о том, что Малахия Мартин умер после нападения на него нечистой силы.Читать далее →
Опубликовано уникальное видео с НЛО над Чили
12.01.2017 просмотров: 5778 комментариев: 8
В небе над Чили настолько часто видят неопознанные летающие объекты, что здесь создана государственная комиссия по их изучению. Недавно специалисты поделились сенсационным видео, признав, что «героем» съемки стал именно НЛО. Непонятный предмет был замечен летчиками 11 ноября 2014 года во время патрулирования прибрежного сектора к западу от Сантьяго.Читать далее →
Версия Захария Ситчина о происхождении современного человека от экспериментов пришельцев-аннунаков
06.01.2017 просмотров: 16155 комментариев: 6
Различные упоминания об аннунаках часто можно встретить в статьях уфологической направленности. Давайте же попробуем разобраться почему они стали такими популярными и что именно они для этого сделали. Раньше об аннунаках знали лишь археологи и исследователи древнего Шумера, а чрезмерно популярными их сделал писатель-уфолог Захария Ситчин, назвав аннунаков реальными создателями Человека Разумного.Читать далее →
"Пришелец Алешенька" всего лишь поздний выкидыш с аномальным развитием?
05.01.2017 просмотров: 9395 комментариев: 2
Журналисты «Комсомолки» продолжают свое расследование истории "Кыштымского гуманоида" Алешеньки. В Кыштыме до сих пор и стар, и млад знает историю про то, как в мае 1996 года старушка Тамара Просвирина пошла к колодцу за водой и нашла под сосной неведомую зверушку. Отнесла домой и назвала Алешенькой. Через месяц санитары увезли пенсионерку в больницу с «острой формой шизофрении».Читать далее →
Шесть фактов для всех желающих стать колонизаторами Марса
12.01.2017 просмотров: 2495 комментариев: 0
До старта реализации проекта Mars One осталось меньше десятилетия. По плану первые колонизаторы отправятся на Марс в 2024 году. Желание принять участие в проекте изъявили около 200 тысяч человек, и это число постоянно растёт. А, собственно, почему бы и нет? Кому не хотелось бы отправиться в путешествие на Марс? Но прежде чем пускаться в такую авантюру, убедитесь, что вы в курсе вероятных проблем.Читать далее →
Лондонский ученый уверен, что Луна родилась из-за столкновений Земли с десятками планет
11.01.2017 просмотров: 1086 комментариев: 3
Луна могла возникнуть не в результате одиночного столкновения Земли и протопланеты размером с Марс, а в ходе серии столкновений небольших планетарных "зародышей" с Землей, что объяснило бы странности в изотопном составе Луны, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.Читать далее →
Астрономы: Странные космические сигналы свидетельствуют о наличии кораблей внеземной цивилизации
10.01.2017 просмотров: 7486 комментариев: 0
Американские астрономы назвали возможное предназначение быстрых радиовсплесков — сигналов, которые, как полагают авторы исследования, могут производиться инопланетными цивилизациями. Параметры всплесков, по мнению авторов, подходят для разгона в космическом пространстве кораблей на световых парусах.Читать далее →
В польском селе девушка встретила таинственную "химеру"
09.01.2017 просмотров: 12879 комментариев: 9
Дамиан Трела - польский исследователь аномальных явлений. Помимо темы НЛО, особое внимание он уделяет так называемым случаям "высокого уровня странности", которым место скорее среди фольклорных записей, чем среди реалий наших дней. Но тем не менее... В данном случае речь пойдет о событии, где очевидцу довелось столкнуться со странным созданием при не менее странных обстоятельствах.Читать далее →
Странное существо попало на камеру видеонаблюдения в Пуэрто-Рико
08.01.2017 просмотров: 18401 комментариев: 1
Загадочную фотографию без какой-либо дополнительной информации прислали 6 января 2017 года на электронный почтовый ящик в Институт латиноамериканской уфологии. Странное существо было снято в городе Гуаяма в Пуэрто-Рико в понедельник 25 декабря 2016 года за полтора часа до полуночи.Читать далее →
Эверглейдский монстр
31.12.2016 просмотров: 14618 комментариев: 0
Что скрывается в непролазных болотах Флориды? Этот вопрос задают себе жители здешних мест, где посреди удушающе влажной жары и природной дикости, с непреодолимыми болотами, приютом кровожадных кайманов, очень сложно поверить, что находишься в каком-нибудь часе езды от Майами.Читать далее →
Разнообразие человеческих фобий
08.01.2017 просмотров: 1952 комментариев: 0
Страх - одно из самых сильных человеческих чувств. И хорошо, когда он может уберечь от большой беды, вовремя включая защитные силы организма. Но что, если он задействует эти силы там, где реальной опасности нет? Когда помимо желания в человеке появляется боязнь, не связанная с инстинктом самосохранения, - это означает, что он стал жертвой фобии.Читать далее →
Дежавю - неразгаданное психическое явление
03.01.2017 просмотров: 6443 комментариев: 0
В обыденной жизни со многими людьми происходит порой нечто удивительное: впервые попав в какую-то обстановку или ситуацию, они чувствуют, что все это уже однажды с ними было. Происходит дежавю - явление, которое до сих пор не могут объяснить ни психологи, ни мистики.Читать далее →
Как умирают от страха
27.12.2016 просмотров: 4306 комментариев: 2
Выражение «испугаться до смерти» звучит как фигуральное, однако такое действительно случается – и с людьми, и с животными. Уровень смертности от сердечных приступов возрастает во время землетрясений, финансовых кризисов и гражданских беспорядков. Ещё во время футбольных матчей – в добавленное время. И во время просмотра фильмов ужасов.Читать далее →
Загадки Байкала: Обитают ли в озере Байкал неопознанные животные?
16.01.2017 просмотров: 4482 комментариев: 0
Кому-то это покажется невозможным и даже глупым, однако озеро Байкал может считаться одним из самых удивительных мест в России и в мире не только из-за своих известных особенностей (запас пресной воды, уникальная нерпа и тд), но и благодаря непознанным животным и явлениям.Читать далее →
Загадки Байкала: Цаганское землетрясение и Сибирский океан
16.01.2017 просмотров: 3988 комментариев: 0
Эта история произошла относительно недавно, но человечество ее почему-то несправедливо забыло. Несправедливо, потому что случай действительно крайне необычный, даже уникальный, как для России, так и всего мира, а его освещение в мировых изданиях практически нулевое.Читать далее →
Бразильские летучие мыши-вампиры стали нападать на людей
13.01.2017 просмотров: 1296 комментариев: 0
Южноамериканские летучие мыши-вампиры, пившие раньше кровь птиц, начали целенаправленно нападать на людей и пить их кровь, к чему они, как считали раньше зоологи, совершенно не приспособлены, говорится в статье, опубликованной в журнале Acta Chiropterologica.Читать далее →
Призрак в роддоме
13.01.2017 просмотров: 18662 комментариев: 3
Этот случай из архива исследователя аномальных явлений Игоря Винокурова. Он не называет город и номер роддома, в котором это произошло, лишь упоминает, что где-то в России. Все началось с того, что весной 1990 года ночные няни, дежурившие в холле коридора третьего этажа родильного дома, стали встречаться с сильно испугавшим их явлением.Читать далее →
Шведская королева рассказала, что в ее замке обитают призраки
09.01.2017 просмотров: 1636 комментариев: 0
73-летняя королева Швеции Сильвия рассказала, что во дворце Дроттнингхольм, где она живет, обитают призраки. По словам пожилой женщины, привидения очень милые, Сильвия видела их своими глазами. Рассказ королевы о домашних полтергейстах вошел в новый документальный фильм, сообщает шведское отделение The Local.Читать далее →
Видеозапись с призрачным силуэтом, который преследовал молодую пару
05.01.2017 просмотров: 19930 комментариев: 1
Влюбленной парочке не удалось насладиться обществом друг друга, поскольку неведомый полупрозрачный образ начал их преследовать. Идея установки видеокамеры появилась у супругов, после того как они стали ощущать возле себя нечто потустороннее. Спустя несколько дней после установки камер, пара ужаснулась при виде полупрозрачной фигуры, которая кралась сзади.Читать далее →
"Ожившая" кукла в детской комнате: Реальный полтергейст или подделка?
15.01.2017 просмотров: 6409 комментариев: 0
В Сеть попали жуткие кадры, на которых запечатлено, как рядом с играющей в комнате девочкой начинает без всякой посторонней помощи шевелиться кукла. На другом видео из этого же дома на пол сами по себе летят лежавшие на столе тяжелые предметы, сообщает Metro.Читать далее →
Фальшивый полтергейст
13.01.2017 просмотров: 1946 комментариев: 0
Проблема обмана применительно к полтергейсту имеет очень длинную историю. Первый из известных, но далеко не самый первый лжеполтергейст состоялся еще в 1509 году, когда четыре монаха доминиканского ордена в Берне обманули послушника, «простого парня». В то время доминиканцы и францисканцы яростно спорили о чистоте концепции веры, и доминиканцы решили доказать свою правоту демонстрацией чудаЧитать далее →
Барабашка с улицы Конева
06.01.2017 просмотров: 5515 комментариев: 3
Эту историю о весьма любопытном проявлении полтергейста в 1991 году в одном из московских домов по улице Маршала Конева почти не найти в интернете. Упоминание о ней есть лишь в книге исследователя аномальных явления Игоря Винокурова и в еще нескольких антологиях по аномальным явлениям.Читать далее →
Отложенная смерть
16.01.2017 просмотров: 7049 комментариев: 0
Мой папа Степан Никитович во время войны служил в кавалерии. Вернулся домой совершенно больным. Болезнь очень быстро прогрессировала. Папу как участника войны каждый год укладывали в госпиталь, а потом давали путевку в санаторий. Автобусы в то время не ходили. До железнодорожного вокзала добирались на попутках или еще как-нибудь.Читать далее →
Мистический Орел: "Нехороший" дом купца Перелыгина
11.01.2017 просмотров: 1999 комментариев: 0
Может, и осталась бы вся эта история в числе городских легенд, но... Ровно через сто лет разорился еще один банк, расположившийся в том же доме. Вроде и в этом случае обошлось без мистики, тогда в стране вообще был дефолт. Однако в сознании орловских обывателей представление о роковом для банков месте лишь укрепилось.Читать далее →
Феномен бестелесных голосов или разговоры невидимок
03.01.2017 просмотров: 4586 комментариев: 2
Из всех ныне известных аномальных явлений одним из самых загадочных и труднообъяснимых считаются так называемые бестелесные голоса. Этим термином исследователи именуют полумистические звуковые явления, наблюдаемые в разных уголках нашей планеты. Они часто бывают похожи на человеческую речь, но при этом не имеют видимого или осязаемого источника звука.Читать далее →
Чарльз Хэтфилд - человек, который вызывал дождь с помощью загадочного порошка
09.01.2017 просмотров: 4389 комментариев: 0
В самом начале 20 века по Соединенным Штатам разъезжал человек, который продавал не пылесосы или какие-нибудь другие полезные в быту вещи, а самый настоящий дождь. Звали этого человека Чарльз Хэтфилд, и он не был мошенником. В 1928 году Хэтфилд заполнил дождевой водой озеро Большого Медведя (Калифорния), а годом спустя — погасил пожар в Гондурасе.Читать далее →
Проклятие царевича Дмитрия
09.12.2016 просмотров: 5415 комментариев: 1
В октябре 1582 года у Ивана Грозного родился сын Дмитрий, которому выпала доля стать последним отпрыском (по мужской линии) царской династии Рюриковичей. Согласно принятой историографии, Дмитрий прожил восемь лет, но его имя еще 22 года нависало проклятием над Российским государством.Читать далее →
Подводный феномен: Призрачные субмарины с невероятной скоростью и неуловимостью
08.12.2016 просмотров: 3964 комментариев: 1
Загадочные подлодки видели в самых разных местах. Очевидцев поражало, что при их движении не возникало ни водоворотов, ни сопутствующих струй. Все это не могло не волновать военных. Кое-кто начал усматривать связь между ними и гибелью боевых субмарин. Так, за четыре месяца 1968 года при загадочных обстоятельствах в мире погибли четыре подводные лодки.Читать далее →
Крупнейший телескоп мира будет искать пришельцев у Альфы Центавра
11.01.2017 просмотров: 1401 комментариев: 0
Европейская южная обсерватория подключилась к проекту фонда Breakthrough Initiatives, в рамках которого ее крупнейший оптический телескоп VLT присоединится к поиску планет и возможной внеземной жизни у звезд в системе Альфа Центавра, сообщает пресс-служба обсерватории.Читать далее →
Новосибирские физики построят свой коллайдер
10.01.2017 просмотров: 762 комментариев: 0
Речь идёт о создании электрон-позитронного коллайдера на базе новосибирского ИЯФ. На данный момент правительство России не выделило денег на строительство, но подготовка к реализации проекта идёт полным ходом. Для этого Институт ядерной физики использует собственные средства и гранты.Читать далее →
Редактирование ДНК для лечения болезней лишит человечество новых гениев?
29.12.2016 просмотров: 1818 комментариев: 0
По словам ученого, такие расстройства, как депрессия и шизофрения, часто связаны с творческими способностями и высоким интеллектом. Так, писатели страдают биполярным расстройством в десять раз чаще, а поэты — в 40 раз чаще, чем люди нетворческих профессий.Читать далее →
Звездные врата и порталы в иные миры
08.01.2017 просмотров: 15347 комментариев: 7
Во многих древних культурах сохранились предания о порталах в иные миры или другие вселенные, где живут «создатели» людей. В нашем мире принято считать, что это всего лишь мифы и легенды, однако в них может содержаться значительная доля правды. В 1996 году Врата богов были обнаружены в Перу в районе Пуэрто де Хау Марка. Как говорят местные жители, эти ворота служили для прохода в земли богов.Читать далее →
Кто построил комплекс Гёбекли-Тепе?
08.01.2017 просмотров: 5644 комментариев: 5
Гёбекли-Тепе - самый древний храм на Земле. По утверждению ученых, его построили кочевники 12 тысяч лет назад, и лишь позже близ него появились поселения оседлых племен. Но так ли это? Древний мегалит таит в себе множество загадок, не разгаданных до сих пор.Читать далее →
Тайны австралийских петроглифов Кимберли
30.12.2016 просмотров: 3862 комментариев: 0
Эти скалы и стены пещер расписаны удивительными рисунками, многие из которых насчитывают сотни, а то и тысячи лет. Среди них часто можно встретить изображения загадочных, лишенных рта существ с большими круглыми глазами. Как правило, они облачены в длинные одежды. Их застывшие белые лица похожи на маски.Читать далее →
Кого изображают нефритовые статуэтки древней культуры Хуншань?
31.12.2016 просмотров: 5404 комментариев: 0
Таинственная культура Хуншань исчезла тысячи лет назад, но ее создатели оставили после себя удивительные произведения искусства, восхищающие до сих пор. Лишь сравнительно недавно стало ясно, что эта культура сыграла жизненно важную роль в истории древнего Китая.Читать далее →
Гипотеза: Загадочные ольмеки это мигрировавшие в древнюю Америку китайцы?
15.12.2016 просмотров: 2861 комментариев: 0
Ольмекская цивилизация была матерью цивилизации Центральной Америки и предвестником цивилизации в Северной и Южной Америке. Её взлёты и падения вызваны неизвестными и таинственными факторами. По поводу внезапного появления культуры ольмеков историки не имеют единого мнения. Существуют две основные теории: диффузионистская и «независимых изобретателей».Читать далее →
Множество загадок острова Пасхи
07.11.2016 просмотров: 6435 комментариев: 0
При упоминании этого острова обычно возникает ассоциация с огромными каменными идолами, установленными неизвестно кем, как, когда и зачем. Однако на небольшом клочке суши посреди безбрежного Тихого океана сконцентрировано столько разнообразных загадок, что с лихвой хватило бы и на целый материкЧитать далее →
Компания Vivos Group из Калифорнии строит новейшие бункеры на случай Конца света
13.01.2017 просмотров: 2657 комментариев: 5
Компания Vivos Group из Калифорнии строит новейшие бункеры на случай конца света, которые способны выдержать массированный артиллерийский удар или даже удар ядерной бомбы. Бункеры изготовлены из затвердевшего бетона и стали. Размер бункеров около 8 метров в ширину и 18-25 метров в длину.Читать далее →
О россиянах, которые поверили, что их облучают пси-оружием
05.01.2017 просмотров: 2093 комментариев: 0
Психические заболевания протекают по-разному. Кто-то верит в мировой заговор, другим кажется, что их медленно убивает некая болезнь, наведенная извне. Есть люди, у которых заболевание протекает без опасности для общества, есть буйные. Каждый из них ищет объяснение своему состоянию. Сайт «Лента.ру» подготовил большую статью о том, как эти люди поверили в то, что их облучают «психотронными аппаратами».Читать далее →
Конспиролог пророчит очередной Конец света из-за Планеты Икс осенью 2017 года
04.01.2017 просмотров: 10013 комментариев: 5
В октябре 2017 года планета Икс (Нибиру) поразит Землю, тем самым убив всё живое. Об этом заявляет учёный Дэвид Мид. Глобальная элита с мудростью относится к этому, утверждает Мид, и многие уже строят бункеры, чтобы пережить столкновение. О мрачных прогнозах Мида пишут британские сайты Дейли Мейл, Метро и Экспресс.Читать далее →
Новый "Человек-дерево" перенес уже 16 операций
15.01.2017 просмотров: 10128 комментариев: 0
Абул Баяндар, 27-летний мужчина из Бангладеш, известный как новый «человек-дерево» из-за наростов на руках и ногах, был прооперирован – хирурги удалили наросты. За последний год Баяндар прошел через 16 подобных операций, в ходе которых было удалено 5 кг наростов.Читать далее →
Уникальная аномалия: Японские хирурги обнаружили крошечный мозг внутри опухоли яичника
10.01.2017 просмотров: 4416 комментариев: 0
Японские хирурги во время операции по удалению опухоли у 16-летней девушки обнаружили в новообразовании крошечный мозг, покрытый тонкой костью, напоминающей череп. Отчет об обнаруженном в опухоли органе был опубликован медиками в журнале Neuropathology.Читать далее →
Уникальные медицинские случаи, произошедшие в 2016 году
05.01.2017 просмотров: 3832 комментариев: 0
Уникальные медицинские случаи обеспечивают понимание того, как функционирует человеческое тело, и как врачи решают медицинские тайны. Читайте о 16 странных и интересных случаях, с которыми столкнулась медицина в 2016 году.Читать далее →
Подросток-сатанист зарубил всю семью топором
16.01.2017 просмотров: 749 комментариев: 2
Одна из одноклассниц убийцы сообщила, что он «в принципе ни с кем не общался». «Он говорил, что он сатанист. Смерть богу и так далее. Но с нами он был простым», — рассказал другой одноклассник подростка. Незадолго до убийства он пребывал в подавленном состоянии и говорил друзьям, что хочет что-то поменять в своей жизни.Читать далее →
Бразильские магические религиозные культы Кандомбле и Умбанда
15.01.2017 просмотров: 1142 комментариев: 0
Культ Кандомбле распространен на северо-востоке Бразилии и основан на поклонении духам — ориша, или святым, которые, вселясь в верующего, избавляют его от болезней и несчастий. Для того чтобы последователь культа мог установить со своим духом контакт, он должен сначала его «узнать».Читать далее →
Католический экзорцист Малахия Мартин умер после нападения нечистой силы?
15.01.2017 просмотров: 1752 комментариев: 2
Малахия Мартин, известный на западе ирландский писатель, священник и экзорцист, умер в 1999 году в возрасте 78 лет. Британская газета Daily Mail выпустила статью, где содержатся откровения бывшего сотрудника ЦРУ Роберта Марроу о том, что Малахия Мартин умер после нападения на него нечистой силы.Читать далее →
Блудные овраги Подмосковья
12.01.2017 просмотров: 6742 комментариев: 0
В России существует немало аномальных зон, о которых написано множество статей, сделаны десятки телерепортажей. В одной из аномальных зон косяками летают НЛО, в другой водится снежный человек, в третьей зарыты сокровища разбойников. А вот на границе Озерского и Зарайского районов Подмосковья есть аномальная зона, в которой любой желающий может увидеть все эти феномены... одновременно!Читать далее →
Пять самых популярных мистических историй из Якутии
09.01.2017 просмотров: 2306 комментариев: 0
Республика Якутия уже давно славится разного рода аномальными явлениями. Якутские «страшилки» обладают особым шармом и весьма популярны у пользователей из других регионов страны. Многие из историй не являются выдумкой, по крайней мере, опровергнуть их не удается.Читать далее →
Тайны Покайнского леса
02.01.2017 просмотров: 9518 комментариев: 0
Покайнский лес расположен в Добельском районе Латвии, примерно в 90 километрах от Риги. Он занимает площадь 400 гектаров. До XX века здесь было холмистое поле, покрытое редкими кустиками. Об уникальности этого места заговорили в 1996 году, после того как рижский исследователь, бывший инженер Ивар Викс поведал журналистам о странных метеорологических явлениях и загадочных свойствах камней из Покайнского леса.Читать далее →