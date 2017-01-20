Загадки Байкала: Байкальские НЛО
20.01.2017 : 3769 : 3
Как и любое другое загадочное место на Земле, Байкал обязательно связывают с НЛО. В общем-то, если проследить статистику появления неопознанных летающих объектов по всем регионам России, как и других стран, то мы получим однозначный ответ: на Байкале регистрируют не больше подобных объектов, чем в любом другом месте, где живет много людей. Но Байкал все равно — отдельный случай.Читать далее →
Загадки Байкала: Байкальский шаманизм
20.01.2017 : 1946 : 0
Гуру современных мистиков и исследователей непознанного Николай Рерих считал, что Байкал является одним из нескольких центров повышенной энергетики на Земле, где происходит слияние энергопотоков самой планеты и космоса. Трудно говорить, что конкретно имел в виду Рерих, но то, что он озвучил мнение всех мистиков планеты, — это совершенно определенно.Читать далее →
На видео из Йеллоустонского парка возможно были засняты шесть бигфутов
20.01.2017 : 6737 : 1
Веб-камера, направленная на знаменитый гейзер Старый Служака, расположенный в Йеллоустонском национальном парке в штате Вайоминг, США, зафиксировала шесть «снежных людей». Именно это утверждает исследователь, зарегистрированный на YouTube под именем BahinkoЧитать далее →
Ученые уверены, что близки к разгадке тайны "ведьминых кругов" в пустыне Намиб
20.01.2017 : 1134 : 0
Люди веками пытались объяснить загадочные круги, встречающиеся в пустыне Намиб (юго-западной части Африки). Местные жители называют эти участки голой земли, окружённые кольцами высокой травы, "следами Бога". Некоторые считают, что это отметка огнедышащего дракона, живущего под землей.Читать далее →
ЦРУ опубликовало секретные материалы об НЛО
19.01.2017 : 7257 : 3
ЦРУ опубликовало свой архив, состоящий из 13 миллионов страниц различных документов. Об этом сообщает телеканал CNN. Рассекреченные документы, которые ранее можно было изучить только на четырех компьютерных терминалах в Национальном архиве в Мэриленде, теперь доступны в интернете.Читать далее →
Люди и тараканы
19.01.2017 : 4200 : 0
Британские ученые недавно поставили перед собой цель определить уровень полезности обычных тараканов. И пришли к выводу, что без этих насекомых жизнь на нашей планете очень скоро полностью исчезнет. Разумеется, британские ученые несколько преувеличили значение прусаков в нашей жизни. Но все-таки, как оказалось, эти насекомые действительно играют важную роль в экологии планеты.Читать далее →
Загадки Байкала: Байкальские НЛО
20.01.2017 просмотров: 3769 комментариев: 3
Как и любое другое загадочное место на Земле, Байкал обязательно связывают с НЛО. В общем-то, если проследить статистику появления неопознанных летающих объектов по всем регионам России, как и других стран, то мы получим однозначный ответ: на Байкале регистрируют не больше подобных объектов, чем в любом другом месте, где живет много людей. Но Байкал все равно — отдельный случай.Читать далее →
ЦРУ опубликовало секретные материалы об НЛО
19.01.2017 просмотров: 7257 комментариев: 3
ЦРУ опубликовало свой архив, состоящий из 13 миллионов страниц различных документов. Об этом сообщает телеканал CNN. Рассекреченные документы, которые ранее можно было изучить только на четырех компьютерных терминалах в Национальном архиве в Мэриленде, теперь доступны в интернете.Читать далее →
Наблюдение НЛО в Одессе в сентябре 2014 года
17.01.2017 просмотров: 2018 комментариев: 0
Самолет шел по прямой, левым бортом к городу. Я обратил внимание что рядом с самолетом, чуть ниже его и спереди, движется какой то объект, двигался он параллельно самолету. Размер я определял в сравнении с идущим самолетом. Если длина крыла приблизительно 20 метров, то объект был на удалении от него метров 300.Читать далее →
Шесть фактов для всех желающих стать колонизаторами Марса
12.01.2017 просмотров: 3011 комментариев: 0
До старта реализации проекта Mars One осталось меньше десятилетия. По плану первые колонизаторы отправятся на Марс в 2024 году. Желание принять участие в проекте изъявили около 200 тысяч человек, и это число постоянно растёт. А, собственно, почему бы и нет? Кому не хотелось бы отправиться в путешествие на Марс? Но прежде чем пускаться в такую авантюру, убедитесь, что вы в курсе вероятных проблем.Читать далее →
Лондонский ученый уверен, что Луна родилась из-за столкновений Земли с десятками планет
11.01.2017 просмотров: 1221 комментариев: 3
Луна могла возникнуть не в результате одиночного столкновения Земли и протопланеты размером с Марс, а в ходе серии столкновений небольших планетарных "зародышей" с Землей, что объяснило бы странности в изотопном составе Луны, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.Читать далее →
Астрономы: Странные космические сигналы свидетельствуют о наличии кораблей внеземной цивилизации
10.01.2017 просмотров: 8361 комментариев: 0
Американские астрономы назвали возможное предназначение быстрых радиовсплесков — сигналов, которые, как полагают авторы исследования, могут производиться инопланетными цивилизациями. Параметры всплесков, по мнению авторов, подходят для разгона в космическом пространстве кораблей на световых парусах.Читать далее →
Странное существо сфотографировали на заднем дворе дома
18.01.2017 просмотров: 3283 комментариев: 11
Семья сфотографировала полупрозрачное нечто на заднем дворе дома, куда собралась переезжать. На снимках, опубликованных на популярном сайте Imgur, запечатлено странное расплывчатое существо, которое несется по траве на фоне деревьев. Интернет-пользователи гадают о природе странного явленияЧитать далее →
В польском селе девушка встретила таинственную "химеру"
09.01.2017 просмотров: 13310 комментариев: 9
Дамиан Трела - польский исследователь аномальных явлений. Помимо темы НЛО, особое внимание он уделяет так называемым случаям "высокого уровня странности", которым место скорее среди фольклорных записей, чем среди реалий наших дней. Но тем не менее... В данном случае речь пойдет о событии, где очевидцу довелось столкнуться со странным созданием при не менее странных обстоятельствах.Читать далее →
Странное существо попало на камеру видеонаблюдения в Пуэрто-Рико
08.01.2017 просмотров: 18851 комментариев: 1
Загадочную фотографию без какой-либо дополнительной информации прислали 6 января 2017 года на электронный почтовый ящик в Институт латиноамериканской уфологии. Странное существо было снято в городе Гуаяма в Пуэрто-Рико в понедельник 25 декабря 2016 года за полтора часа до полуночи.Читать далее →
Разнообразие человеческих фобий
08.01.2017 просмотров: 2068 комментариев: 0
Страх - одно из самых сильных человеческих чувств. И хорошо, когда он может уберечь от большой беды, вовремя включая защитные силы организма. Но что, если он задействует эти силы там, где реальной опасности нет? Когда помимо желания в человеке появляется боязнь, не связанная с инстинктом самосохранения, - это означает, что он стал жертвой фобии.Читать далее →
Дежавю - неразгаданное психическое явление
03.01.2017 просмотров: 6629 комментариев: 0
В обыденной жизни со многими людьми происходит порой нечто удивительное: впервые попав в какую-то обстановку или ситуацию, они чувствуют, что все это уже однажды с ними было. Происходит дежавю - явление, которое до сих пор не могут объяснить ни психологи, ни мистики.Читать далее →
Как умирают от страха
27.12.2016 просмотров: 4473 комментариев: 2
Выражение «испугаться до смерти» звучит как фигуральное, однако такое действительно случается – и с людьми, и с животными. Уровень смертности от сердечных приступов возрастает во время землетрясений, финансовых кризисов и гражданских беспорядков. Ещё во время футбольных матчей – в добавленное время. И во время просмотра фильмов ужасов.Читать далее →
Ученые уверены, что близки к разгадке тайны "ведьминых кругов" в пустыне Намиб
20.01.2017 просмотров: 1134 комментариев: 0
Люди веками пытались объяснить загадочные круги, встречающиеся в пустыне Намиб (юго-западной части Африки). Местные жители называют эти участки голой земли, окружённые кольцами высокой травы, "следами Бога". Некоторые считают, что это отметка огнедышащего дракона, живущего под землей.Читать далее →
Люди и тараканы
19.01.2017 просмотров: 4200 комментариев: 0
Британские ученые недавно поставили перед собой цель определить уровень полезности обычных тараканов. И пришли к выводу, что без этих насекомых жизнь на нашей планете очень скоро полностью исчезнет. Разумеется, британские ученые несколько преувеличили значение прусаков в нашей жизни. Но все-таки, как оказалось, эти насекомые действительно играют важную роль в экологии планеты.Читать далее →
Еще одну огромную трещину засняли в Антарктиде с помощью дрона
19.01.2017 просмотров: 2335 комментариев: 0
Новую гигантскую трещину, на этот раз на шельфовом леднике Бранта, засняли с помощью дрона британские исследователи. Трещина угрожает существованию британской исследовательской станции. Антарктическое управление Великобритании (British Antarctic survey) вынуждено временно закрыть и переместить на другое место свою исследовательскую станцию Галлей-6Читать далее →
Небесные привидения
17.01.2017 просмотров: 3573 комментариев: 2
С подобными явлениями люди знакомы уже давно. Не вдаваясь слишком глубоко в историю, скажем, что все они протекают как бы по одному и тому же сценарию. Например, 3 октября 1843 года некто Чарлз Купер, который работал в поле вблизи Уорвика, Англия, вдруг услышал громыхание в небе, поднял голову и увидел над собой облако странной формы.Читать далее →
Призрак в роддоме
13.01.2017 просмотров: 28971 комментариев: 3
Этот случай из архива исследователя аномальных явлений Игоря Винокурова. Он не называет город и номер роддома, в котором это произошло, лишь упоминает, что где-то в России. Все началось с того, что весной 1990 года ночные няни, дежурившие в холле коридора третьего этажа родильного дома, стали встречаться с сильно испугавшим их явлением.Читать далее →
Шведская королева рассказала, что в ее замке обитают призраки
09.01.2017 просмотров: 1725 комментариев: 0
73-летняя королева Швеции Сильвия рассказала, что во дворце Дроттнингхольм, где она живет, обитают призраки. По словам пожилой женщины, привидения очень милые, Сильвия видела их своими глазами. Рассказ королевы о домашних полтергейстах вошел в новый документальный фильм, сообщает шведское отделение The Local.Читать далее →
"В моей квартире поселился дух": Жительница Кокшетау рассказала о необычных явлениях
18.01.2017 просмотров: 2683 комментариев: 2
Загадочная история жительницы Кокшетау (Казахстан) о потусторонних силах в ее квартире кажется невероятной, но не верить ее рассказу, кажется, нет причин. Жительница Кокшетау Гульзия Алимбекова утверждает, что уже два года в квартире, где она живет вместе с сыном, невесткой и внуками, поселились потусторонние силы.Читать далее →
"Ожившая" кукла в детской комнате: Реальный полтергейст или подделка?
15.01.2017 просмотров: 13048 комментариев: 0
В Сеть попали жуткие кадры, на которых запечатлено, как рядом с играющей в комнате девочкой начинает без всякой посторонней помощи шевелиться кукла. На другом видео из этого же дома на пол сами по себе летят лежавшие на столе тяжелые предметы, сообщает Metro.Читать далее →
Фальшивый полтергейст
13.01.2017 просмотров: 2195 комментариев: 0
Проблема обмана применительно к полтергейсту имеет очень длинную историю. Первый из известных, но далеко не самый первый лжеполтергейст состоялся еще в 1509 году, когда четыре монаха доминиканского ордена в Берне обманули послушника, «простого парня». В то время доминиканцы и францисканцы яростно спорили о чистоте концепции веры, и доминиканцы решили доказать свою правоту демонстрацией чудаЧитать далее →
Отложенная смерть
16.01.2017 просмотров: 23977 комментариев: 0
Мой папа Степан Никитович во время войны служил в кавалерии. Вернулся домой совершенно больным. Болезнь очень быстро прогрессировала. Папу как участника войны каждый год укладывали в госпиталь, а потом давали путевку в санаторий. Автобусы в то время не ходили. До железнодорожного вокзала добирались на попутках или еще как-нибудь.Читать далее →
Мистический Орел: "Нехороший" дом купца Перелыгина
11.01.2017 просмотров: 2136 комментариев: 0
Может, и осталась бы вся эта история в числе городских легенд, но... Ровно через сто лет разорился еще один банк, расположившийся в том же доме. Вроде и в этом случае обошлось без мистики, тогда в стране вообще был дефолт. Однако в сознании орловских обывателей представление о роковом для банков месте лишь укрепилось.Читать далее →
Феномен бестелесных голосов или разговоры невидимок
03.01.2017 просмотров: 4710 комментариев: 2
Из всех ныне известных аномальных явлений одним из самых загадочных и труднообъяснимых считаются так называемые бестелесные голоса. Этим термином исследователи именуют полумистические звуковые явления, наблюдаемые в разных уголках нашей планеты. Они часто бывают похожи на человеческую речь, но при этом не имеют видимого или осязаемого источника звука.Читать далее →
Российские ученые отрицают связь озера Чеко с Тунгусским метеоритом
19.01.2017 просмотров: 1732 комментариев: 2
Экспедиционный центр Русского географического общества сообщил на своей страничке в Facebook, что озеро Чеко в Красноярском крае, расположенное всего в 8 километрах от эпицентра Тунгусской катастрофы, не имеет к ней отношения. Оно образовалось за сотни лет до того, как прилетел Тунгусский метеорит.Читать далее →
Чарльз Хэтфилд - человек, который вызывал дождь с помощью загадочного порошка
09.01.2017 просмотров: 4565 комментариев: 0
В самом начале 20 века по Соединенным Штатам разъезжал человек, который продавал не пылесосы или какие-нибудь другие полезные в быту вещи, а самый настоящий дождь. Звали этого человека Чарльз Хэтфилд, и он не был мошенником. В 1928 году Хэтфилд заполнил дождевой водой озеро Большого Медведя (Калифорния), а годом спустя — погасил пожар в Гондурасе.Читать далее →
Проклятие царевича Дмитрия
09.12.2016 просмотров: 5489 комментариев: 1
В октябре 1582 года у Ивана Грозного родился сын Дмитрий, которому выпала доля стать последним отпрыском (по мужской линии) царской династии Рюриковичей. Согласно принятой историографии, Дмитрий прожил восемь лет, но его имя еще 22 года нависало проклятием над Российским государством.Читать далее →
Лекарство от рака и контакт с внеземным разумом: Что жители России ждут от науки
17.01.2017 просмотров: 1134 комментариев: 0
Телеканал "Наука" и Институт современных медиа (MOMRI) узнали у россиян, в каких сферах человечеству сейчас больше всего нужны научные изобретения и открытия и чего лично они ждут от современной науки. Оказалось, что у абсолютного большинства россиян — жителей крупных городов — есть какие-либо ожидания от наукиЧитать далее →
Крупнейший телескоп мира будет искать пришельцев у Альфы Центавра
11.01.2017 просмотров: 1483 комментариев: 0
Европейская южная обсерватория подключилась к проекту фонда Breakthrough Initiatives, в рамках которого ее крупнейший оптический телескоп VLT присоединится к поиску планет и возможной внеземной жизни у звезд в системе Альфа Центавра, сообщает пресс-служба обсерватории.Читать далее →
Новосибирские физики построят свой коллайдер
10.01.2017 просмотров: 807 комментариев: 0
Речь идёт о создании электрон-позитронного коллайдера на базе новосибирского ИЯФ. На данный момент правительство России не выделило денег на строительство, но подготовка к реализации проекта идёт полным ходом. Для этого Институт ядерной физики использует собственные средства и гранты.Читать далее →
Звездные врата и порталы в иные миры
08.01.2017 просмотров: 15855 комментариев: 7
Во многих древних культурах сохранились предания о порталах в иные миры или другие вселенные, где живут «создатели» людей. В нашем мире принято считать, что это всего лишь мифы и легенды, однако в них может содержаться значительная доля правды. В 1996 году Врата богов были обнаружены в Перу в районе Пуэрто де Хау Марка. Как говорят местные жители, эти ворота служили для прохода в земли богов.Читать далее →
Кто построил комплекс Гёбекли-Тепе?
08.01.2017 просмотров: 5895 комментариев: 5
Гёбекли-Тепе - самый древний храм на Земле. По утверждению ученых, его построили кочевники 12 тысяч лет назад, и лишь позже близ него появились поселения оседлых племен. Но так ли это? Древний мегалит таит в себе множество загадок, не разгаданных до сих пор.Читать далее →
Тайны австралийских петроглифов Кимберли
30.12.2016 просмотров: 3984 комментариев: 0
Эти скалы и стены пещер расписаны удивительными рисунками, многие из которых насчитывают сотни, а то и тысячи лет. Среди них часто можно встретить изображения загадочных, лишенных рта существ с большими круглыми глазами. Как правило, они облачены в длинные одежды. Их застывшие белые лица похожи на маски.Читать далее →
Кого изображают нефритовые статуэтки древней культуры Хуншань?
31.12.2016 просмотров: 5550 комментариев: 0
Таинственная культура Хуншань исчезла тысячи лет назад, но ее создатели оставили после себя удивительные произведения искусства, восхищающие до сих пор. Лишь сравнительно недавно стало ясно, что эта культура сыграла жизненно важную роль в истории древнего Китая.Читать далее →
Гипотеза: Загадочные ольмеки это мигрировавшие в древнюю Америку китайцы?
15.12.2016 просмотров: 2961 комментариев: 0
Ольмекская цивилизация была матерью цивилизации Центральной Америки и предвестником цивилизации в Северной и Южной Америке. Её взлёты и падения вызваны неизвестными и таинственными факторами. По поводу внезапного появления культуры ольмеков историки не имеют единого мнения. Существуют две основные теории: диффузионистская и «независимых изобретателей».Читать далее →
Множество загадок острова Пасхи
07.11.2016 просмотров: 6576 комментариев: 0
При упоминании этого острова обычно возникает ассоциация с огромными каменными идолами, установленными неизвестно кем, как, когда и зачем. Однако на небольшом клочке суши посреди безбрежного Тихого океана сконцентрировано столько разнообразных загадок, что с лихвой хватило бы и на целый материкЧитать далее →
Компания Vivos Group из Калифорнии строит новейшие бункеры на случай Конца света
13.01.2017 просмотров: 2967 комментариев: 5
Компания Vivos Group из Калифорнии строит новейшие бункеры на случай конца света, которые способны выдержать массированный артиллерийский удар или даже удар ядерной бомбы. Бункеры изготовлены из затвердевшего бетона и стали. Размер бункеров около 8 метров в ширину и 18-25 метров в длину.Читать далее →
О россиянах, которые поверили, что их облучают пси-оружием
05.01.2017 просмотров: 2163 комментариев: 0
Психические заболевания протекают по-разному. Кто-то верит в мировой заговор, другим кажется, что их медленно убивает некая болезнь, наведенная извне. Есть люди, у которых заболевание протекает без опасности для общества, есть буйные. Каждый из них ищет объяснение своему состоянию. Сайт «Лента.ру» подготовил большую статью о том, как эти люди поверили в то, что их облучают «психотронными аппаратами».Читать далее →
Конспиролог пророчит очередной Конец света из-за Планеты Икс осенью 2017 года
04.01.2017 просмотров: 10367 комментариев: 5
В октябре 2017 года планета Икс (Нибиру) поразит Землю, тем самым убив всё живое. Об этом заявляет учёный Дэвид Мид. Глобальная элита с мудростью относится к этому, утверждает Мид, и многие уже строят бункеры, чтобы пережить столкновение. О мрачных прогнозах Мида пишут британские сайты Дейли Мейл, Метро и Экспресс.Читать далее →
Новый "Человек-дерево" перенес уже 16 операций
15.01.2017 просмотров: 22745 комментариев: 0
Абул Баяндар, 27-летний мужчина из Бангладеш, известный как новый «человек-дерево» из-за наростов на руках и ногах, был прооперирован – хирурги удалили наросты. За последний год Баяндар прошел через 16 подобных операций, в ходе которых было удалено 5 кг наростов.Читать далее →
Уникальная аномалия: Японские хирурги обнаружили крошечный мозг внутри опухоли яичника
10.01.2017 просмотров: 4788 комментариев: 0
Японские хирурги во время операции по удалению опухоли у 16-летней девушки обнаружили в новообразовании крошечный мозг, покрытый тонкой костью, напоминающей череп. Отчет об обнаруженном в опухоли органе был опубликован медиками в журнале Neuropathology.Читать далее →
Уникальные медицинские случаи, произошедшие в 2016 году
05.01.2017 просмотров: 4103 комментариев: 0
Уникальные медицинские случаи обеспечивают понимание того, как функционирует человеческое тело, и как врачи решают медицинские тайны. Читайте о 16 странных и интересных случаях, с которыми столкнулась медицина в 2016 году.Читать далее →
Подросток-сатанист зарубил всю семью топором
16.01.2017 просмотров: 1656 комментариев: 3
Одна из одноклассниц убийцы сообщила, что он «в принципе ни с кем не общался». «Он говорил, что он сатанист. Смерть богу и так далее. Но с нами он был простым», — рассказал другой одноклассник подростка. Незадолго до убийства он пребывал в подавленном состоянии и говорил друзьям, что хочет что-то поменять в своей жизни.Читать далее →
Бразильские магические религиозные культы Кандомбле и Умбанда
15.01.2017 просмотров: 1443 комментариев: 0
Культ Кандомбле распространен на северо-востоке Бразилии и основан на поклонении духам — ориша, или святым, которые, вселясь в верующего, избавляют его от болезней и несчастий. Для того чтобы последователь культа мог установить со своим духом контакт, он должен сначала его «узнать».Читать далее →
Католический экзорцист Малахия Мартин умер после нападения нечистой силы?
15.01.2017 просмотров: 2416 комментариев: 2
Малахия Мартин, известный на западе ирландский писатель, священник и экзорцист, умер в 1999 году в возрасте 78 лет. Британская газета Daily Mail выпустила статью, где содержатся откровения бывшего сотрудника ЦРУ Роберта Марроу о том, что Малахия Мартин умер после нападения на него нечистой силы.Читать далее →
Загадки Байкала: Байкальский шаманизм
20.01.2017 просмотров: 1946 комментариев: 0
Гуру современных мистиков и исследователей непознанного Николай Рерих считал, что Байкал является одним из нескольких центров повышенной энергетики на Земле, где происходит слияние энергопотоков самой планеты и космоса. Трудно говорить, что конкретно имел в виду Рерих, но то, что он озвучил мнение всех мистиков планеты, — это совершенно определенно.Читать далее →
Блудные овраги Подмосковья
12.01.2017 просмотров: 8335 комментариев: 0
В России существует немало аномальных зон, о которых написано множество статей, сделаны десятки телерепортажей. В одной из аномальных зон косяками летают НЛО, в другой водится снежный человек, в третьей зарыты сокровища разбойников. А вот на границе Озерского и Зарайского районов Подмосковья есть аномальная зона, в которой любой желающий может увидеть все эти феномены... одновременно!Читать далее →
Пять самых популярных мистических историй из Якутии
09.01.2017 просмотров: 2489 комментариев: 0
Республика Якутия уже давно славится разного рода аномальными явлениями. Якутские «страшилки» обладают особым шармом и весьма популярны у пользователей из других регионов страны. Многие из историй не являются выдумкой, по крайней мере, опровергнуть их не удается.Читать далее →