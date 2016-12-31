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    01.01.2017  11:23  Воскресенье     16+

Последние материалы
Кого изображают нефритовые статуэтки древней культуры Хуншань?
31.12.2016   : 1990   : 0
Таинственная культура Хуншань исчезла тысячи лет назад, но ее создатели оставили после себя удивительные произведения искусства, восхищающие до сих пор. Лишь сравнительно недавно стало ясно, что эта культура сыграла жизненно важную роль в истории древнего Китая.
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Десять необычных теорий о Снежном человеке
31.12.2016   : 1944   : 0
Чтобы объяснить, откуда взялись снежные люди, как они размножаются, и как им удается постоянно от нас ускользать, некоторыми энтузиастами-исследователями был выдвинут целый ряд странных, а иногда и совершенно безумных теорий. После извержения вулкана Сент-Хеленс (штат Вашингтон) в 1980 году правительство США якобы спрятало обгоревшие трупы снежного человека.
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Эверглейдский монстр
31.12.2016   : 5076   : 0
Что скрывается в непролазных болотах Флориды? Этот вопрос задают себе жители здешних мест, где посреди удушающе влажной жары и природной дикости, с непреодолимыми болотами, приютом кровожадных кайманов, очень сложно поверить, что находишься в каком-нибудь часе езды от Майами.
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Тайны австралийских петроглифов Кимберли
30.12.2016   : 1974   : 0
Эти скалы и стены пещер расписаны удивительными рисунками, многие из которых насчитывают сотни, а то и тысячи лет. Среди них часто можно встретить изображения загадочных, лишенных рта существ с большими круглыми глазами. Как правило, они облачены в длинные одежды. Их застывшие белые лица похожи на маски.
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Загадка описания сотворения мира из Ветхого Завета
30.12.2016   : 7578   : 1

Еще в 19 веке богословы заметили, что в ветхозаветной Книге Бытия Бог в 5-й и 6-й дни творения творит представителей земной фауны в том порядке, в каком они появлялись на Земле согласно данным палеонтологии. Сначала «рыб больших» и «всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их»; «всякую птицу пернатую по роду ее»; «зверей земных по роду их, и скот, по роду его, и всех гадов земных по роду их».

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Девять необычных теорий о том, почему вымерли динозавры
30.12.2016   : 2203   : 0
Гигантские ящеры господствовали на нашей планете в течение невероятно долгого времени, и причины их гибели окутаны тайной. Гипотез выдвигается множество, но не все выдерживают даже робких попыток критики. Самой обсуждаемой и известной широкой части публики является версия о том, что динозавров погубил огромный метеорит/астероид.
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НЛО и Пришельцы Космос Монстры
Очевидец из Пенсильвании рассказал о разделившемся на две части НЛО
28.12.2016 просмотров: 1993 комментариев: 6
Во Всемирную сеть НЛО (MUFON) поступило сообщение от жителя небольшого американского городка Элверсон в штате Пенсильвания, который наблюдал за тем, как металлический НЛО вылетел из облака, затем разделился на две части, после чего два объекта разлетелись в разные стороны.
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Ученые: инопланетян может выдать их защита от сверхновых
28.12.2016 просмотров: 3559 комментариев: 0
Любая высокоразвитая цивилизация рано или поздно нуждается в защите от сверхновых. Циклопические «плотины» и «дамбы» вокруг далекой звезды могут выдать присутствие соседей по Галактике уже сейчас. Умирают даже звезды, причем крупные делают это очень эффектно, яркой вспышкой сверхновой. Случись она недостаточно далеко от обитаемой планеты, и жизни на ней не поздоровится.
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Что скрывают невидимые стены?
25.12.2016 просмотров: 8092 комментариев: 0
Представим такую ситуацию: человек прогуливается, например, по огороду... и вдруг замечает на участке каких-то подозрительных людей, делающих что-то непонятное, видит чужие, неизвестные машины, непривычного вида агрегаты, а при попытке сблизиться с неизвестными — натыкается на невидимую стену.
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Астрофизики обнаружили еще шесть странных сигналов из космоса
27.12.2016 просмотров: 3377 комментариев: 1
Международный коллектив астрофизиков обнаружил шесть новых «инопланетных» сигналов, или быстрых радиоимпульсов — коротких вспышек, приводящих к выбросу в космос огромных энергий. Посвященное этому исследование опубликовано в The Astrophysical Journal
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Планета Проксима b: Неужели это та самая Вторая Земля?
16.12.2016 просмотров: 19021 комментариев: 2
В августе этого года ученые, едва сдерживая слезы радости, объявили об открытии землеподобной планеты Проксима b, расположенной в ближайшей к нам звездной системе. Изучив все собранные о ней сведения, ученые пришли к выводу, что планета может иметь подходящую для дыхания атмосферу и даже, возможно, имеет участки, покрытые водой.
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На фото с Марса найдены шесть одинаковых башен по три в линию
09.12.2016 просмотров: 22696 комментариев: 4
Марс продолжает преподносить сюрпризы. На этот раз испанский уфолог обнаружил в районе экватора на плато Меридиана шесть высоких конусообразных башен и в программе объемного проектирования сделал их модели. Сначала уфолог обнаружил три огромные конусообразные башни, которые показались ему довольно интересными в силу своего местоположения, высоты и геометрии.
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Эверглейдский монстр
31.12.2016 просмотров: 5076 комментариев: 0
Что скрывается в непролазных болотах Флориды? Этот вопрос задают себе жители здешних мест, где посреди удушающе влажной жары и природной дикости, с непреодолимыми болотами, приютом кровожадных кайманов, очень сложно поверить, что находишься в каком-нибудь часе езды от Майами.
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Во Флориде мальчик видел в доме загадочное серое существо
29.12.2016 просмотров: 8056 комментариев: 1
Появление «серого монстра» на кухне озадачит кого угодно, а еще больше испугает. Так не на шутку испугавшийся мальчик прибежал ночью в спальню к матери, чтобы рассказать о неизвестном существе, которое молча смотрело на него из кухни, когда он смотрел в столовой телевизор.
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Ламия и эмпуса
20.12.2016 просмотров: 1947 комментариев: 0
О ламиях, странных существах мрака, сложено немало легенд. Но существовали они когда-нибудь или это лишь плод воображения людей, боявшихся ночи? Первые упоминания о Ламии появились в греческой мифологии. По легенде, когда-то она была королевой Ливии, прекрасной женщиной, у которой были дети от Зевса. Но когда Гера, жена громовержца, узнала об этом, она приказала королеве поглотить младенцев.
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Загадки человека
Как умирают от страха
27.12.2016 просмотров: 3233 комментариев: 1
Выражение «испугаться до смерти» звучит как фигуральное, однако такое действительно случается – и с людьми, и с животными. Уровень смертности от сердечных приступов возрастает во время землетрясений, финансовых кризисов и гражданских беспорядков. Ещё во время футбольных матчей – в добавленное время. И во время просмотра фильмов ужасов.
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Что управляет телом безголового человека?
18.12.2016 просмотров: 3839 комментариев: 6
Как-то во время рейда в тылу у немцев командовавший их разведгруппой лейтенант наступил на прыгающую мину-«лягушку». Вышибным зарядом ее подбросило на метр-полтора, после чего последовал взрыв. Во все стороны полетели осколки. Один из них начисто снес голову лейтенанту, шедшему впереди.
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Два странных феномена самоубийств
12.12.2016 просмотров: 3441 комментариев: 2
СМИ в силах вызвать эпидемию самоубийств, но они могут и остановить ее. В 1980-е годы в Вене наблюдался резкий всплеск самоубийств под колесами поездов метро. Австрийская суицидологическая ассоциация провела широкомасштабную кампанию среди журналистов и добилась изменения стиля подачи подобных новостей в СМИ.
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Загадки планеты Земля
Ученые не могут понять, что вызывает массовую гибель морских животных в Канаде
30.12.2016 просмотров: 1149 комментариев: 0
Атлантический океан продолжает выносить тысячи мёртвых беспозвоночных на восточный берег Канады — и учёные не понимают почему. Начиная с ноября прибой выносит на берега залива Мэн в восточной части Канады тысячи мёртвых жителей моря. Необычный "падёж" привлек большое внимание общественности и учёных, которые пока не могут найти причину массовой гибели.
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В пещере найдена древняя супербактерия, которую не берут антибиотики
26.12.2016 просмотров: 1739 комментариев: 0
Группе исследователей удалось обнаружить супербактерию в пещере на глубине в 300 метров, которая продемонстрировала резистентность (сопротивление) к 70% современных антибиотиков. Этот микроорганизм сохранялся изолированным от человечества на протяжении 4 миллионов лет.
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Океанологи попытались объяснить природу загадочных звуков из Марианской впадины
23.12.2016 просмотров: 3527 комментариев: 0
Непонятные для учёных звуки были зафиксированы подводными автономными глайдерами в 2014–2015 годах к востоку от Гуама, в тех же местах, где находится и Марианская впадина — самое глубокое место Мирового океана. Шумы были короткими и длились всего 2–4 секунды. Они начинались с частоты в 38 герц и заканчивались на уровне 7,5 килогерца.
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Привидения
Призраки замученных монахинь в Горицком монастыре
25.12.2016 просмотров: 4530 комментариев: 0
Женский Горицкий Воскресенский монастырь расположен на берегу реки Шексны (Вологодская область), у подножия поросшего елями холма, называемого горой Маурой. Его невысокие белые стены с округлыми угловыми башенками гармонично вписываются в живописную местность.
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Демонический кот из Белого дома
18.12.2016 просмотров: 3842 комментариев: 1
Самым жутким привидением вашингтонского Белого дома по праву считается не призрак Линкольна или Джексона, а привидение известное как Демонический кот (Demon Cat), которого иногда называют просто — DC. Это невероятное создание казалось по своему поведению неизмеримо ближе к адским силам, чем к обычным призракам.
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Страшные истории Якутии: Изба с привидением
14.12.2016 просмотров: 11451 комментариев: 1
В Якутии есть деревня, называет Усть-Хатын. Рядом с ней, примерно в километрах 60 или 70 поодаль, в лесу, находится дом. По слухам, там живет "абаахы" -- с якутского переводится как Нечисть, Дух, Привидение. Все люди, которые живут в этой деревне, обходят этот дом далеко стороной.
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Полтергейст
Румынский полтергейст кричал женским голосом
23.12.2016 просмотров: 2732 комментариев: 1
Иногда несчастным семьям приходится сталкиваться с острыми или критическими формами этого феномена, когда психотеррор и физическое насилие становится нормой в активности разбушевавшегося "барабашки". Недавно в поле зрения нашего сектора по изучению феномена полтергейста попался как раз такой критический случай, который случился ещё в феврале 2008 году в небольшом румынском селе Лилиецы близ города Бакуэ (регион Западная Молдавия).
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Проклятие настоятеля нежинского монастыря
22.12.2016 просмотров: 2395 комментариев: 3
В городе поговаривали, что особняк игумена очень уж приглянулся новому монастырскому начальству и прежнего настоятеля фактически выкинули на улицу из собственного жилья. Видимо, не снеся такой незаслуженной обиды и забыв, заповеди прощения врагов, Черняев проклял дом и всех его обитателей, чтоб неповадно было новым хозяевам-самозванцам посягать на чужое и плести подлые интриги.
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Активный полтергейст-матерщинник в белорусском городе Жодино
06.12.2016 просмотров: 2896 комментариев: 4
Традиционно считается, что в Беларуси не бывает совсем уж вопиющих случаев полтергейста, таких как в кино, но они, наверняка, происходили «где-то на другом конце света». Однако в этом году там произошел очень интересный феномен. В августе – начале сентября 2016 года некое таинственное явление нарушило привычный уклад жизни одной из семей в г. Жодино (Минская обл.).
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Мистика Тайны истории Чудеса науки
Неспокойные дома на кладбищах и другие мистические легенды Красноярска
26.12.2016 просмотров: 3653 комментариев: 0
Дома с привидениями, могильные проклятья и необъяснимые видения — самые мистические легенды о Красноярске и его окрестностях. Одна из самых старых историй-легенд, окутавшая Красноярск, произошла в конце XIX – начале XX века. До сих пор красноярцы рассказывают, что у подножья Черной сопки спрятан бандитский клад.
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Ночные скрипы и стоны в доме колдуна
23.12.2016 просмотров: 6130 комментариев: 6
В украинском Днепропетровске (ныне Днепр), на улице Орловской, стоит двухэтажный каменный дом. Окна его наглухо заколочены досками, а двор обнесен высоким забором. Дом был построен в начале XX столетия. Говорят, первым его владельцем был купец, который занимался колдовством и чернокнижием. Он женился на совсем юной девушке, видимо, приворожив ее, и постоянно держал супругу взаперти.
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Черная магия в быту современных россиян
21.12.2016 просмотров: 6188 комментариев: 3
В ноябре общественность всколыхнула благовещенская школьница: ее застали ночью на кладбище с фотографиями сверстников, над которыми она совершала некие магические ритуалы. «Я провела там 4 часа, чтобы получить то, что хотела я и не хотели те персоны», — так объяснила свои странные действия сама девочка-подросток.
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Проклятие царевича Дмитрия
09.12.2016 просмотров: 5188 комментариев: 1
В октябре 1582 года у Ивана Грозного родился сын Дмитрий, которому выпала доля стать последним отпрыском (по мужской линии) царской династии Рюриковичей. Согласно принятой историографии, Дмитрий прожил восемь лет, но его имя еще 22 года нависало проклятием над Российским государством.
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Подводный феномен: Призрачные субмарины с невероятной скоростью и неуловимостью
08.12.2016 просмотров: 3660 комментариев: 1
Загадочные подлодки видели в самых разных местах. Очевидцев поражало, что при их движении не возникало ни водоворотов, ни сопутствующих струй. Все это не могло не волновать военных. Кое-кто начал усматривать связь между ними и гибелью боевых субмарин. Так, за четыре месяца 1968 года при загадочных обстоятельствах в мире погибли четыре подводные лодки.
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Загадка пропавшего острова Бермея: Ошибка картографов или тайная операция США?
02.12.2016 просмотров: 4007 комментариев: 3
Совсем еще недавно островок Бермея находился в Мексиканском заливе, в 200 километрах от северо-западного побережья полуострова Юкатан и 150 километрах от атолла Скорпион. Его точные географические координаты таковы: 22 градуса 33 минуты северной широты и 91 градус 22 минуты западной долготы.
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Редактирование ДНК для лечения болезней лишит человечество новых гениев?
29.12.2016 просмотров: 1439 комментариев: 0
По словам ученого, такие расстройства, как депрессия и шизофрения, часто связаны с творческими способностями и высоким интеллектом. Так, писатели страдают биполярным расстройством в десять раз чаще, а поэты — в 40 раз чаще, чем люди нетворческих профессий.
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Криогенная заморозка как способ продлить жизнь
28.12.2016 просмотров: 1261 комментариев: 0
"Машины времени" существуют. В мире, а точнее – в США и России, — их уже сотни. В штате Аризона располагается база компании Alcor, в Мичигане действует Crionics Institute, в Подмосковье совершенствует свои возможности "КриоРус". Американцы уже приняли более трехсот "путешественников во времени", а в листе ожидания – еще полторы тысячи желающих.
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В Китае скоро могут начать продавать огромных трансгенных карпов
27.12.2016 просмотров: 1439 комментариев: 0
Китайские биологи полагают, что в ближайшие несколько лет созданный ими гигантский карп будет разрешен к употреблению в пищу. Об этом сообщает издание South China Morning Post. Рыба, получившая название гуаньли (guanli), растет в два раза быстрее, чем естественные карпы. Ее также отличает практически полная всеядность — животное питается множеством видов растений и микроорганизмов.
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Загадочные сооружения Загадки цивилизаций Теории заговоров
Тайны австралийских петроглифов Кимберли
30.12.2016 просмотров: 1974 комментариев: 0
Эти скалы и стены пещер расписаны удивительными рисунками, многие из которых насчитывают сотни, а то и тысячи лет. Среди них часто можно встретить изображения загадочных, лишенных рта существ с большими круглыми глазами. Как правило, они облачены в длинные одежды. Их застывшие белые лица похожи на маски.
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Гунунг Паданг: Древнейшая пирамида или просто гора с осколками базальта?
27.12.2016 просмотров: 3363 комментариев: 1
В переводе на русский Гунунг Паданг означает «светлая гора» или «гора света». Есть и более сложный перевод - «гора просветления». С древности эта вершина на индонезийском острове Ява почиталась местными жителями как священная. В конце XX века на ней начались серьезные археологические изыскания. И они принесли сенсацию.
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Сулстисиу - Амазонский "Стоунхендж"
26.12.2016 просмотров: 1533 комментариев: 1
Доколониальная история Бразилии оставила не так уж много памятников. Один из них — археологический памятник Сулстисиу (Solsticio), который получил прозвище «амазонского Стоунхенджа». Структура Сулстисиу состоит из 127 каменных блоков/стел, некоторые из них насчитывают до 4 метров в высоту. Блоки расположены по окружности, диаметр которой составляет 30 метров.
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Кого изображают нефритовые статуэтки древней культуры Хуншань?
31.12.2016 просмотров: 1990 комментариев: 0
Таинственная культура Хуншань исчезла тысячи лет назад, но ее создатели оставили после себя удивительные произведения искусства, восхищающие до сих пор. Лишь сравнительно недавно стало ясно, что эта культура сыграла жизненно важную роль в истории древнего Китая.
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Гипотеза: Загадочные ольмеки это мигрировавшие в древнюю Америку китайцы?
15.12.2016 просмотров: 2621 комментариев: 0
Ольмекская цивилизация была матерью цивилизации Центральной Америки и предвестником цивилизации в Северной и Южной Америке. Её взлёты и падения вызваны неизвестными и таинственными факторами. По поводу внезапного появления культуры ольмеков историки не имеют единого мнения. Существуют две основные теории: диффузионистская и «независимых изобретателей».
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Множество загадок острова Пасхи
07.11.2016 просмотров: 5938 комментариев: 0
При упоминании этого острова обычно возникает ассоциация с огромными каменными идолами, установленными неизвестно кем, как, когда и зачем. Однако на небольшом клочке суши посреди безбрежного Тихого океана сконцентрировано столько разнообразных загадок, что с лихвой хватило бы и на целый материк
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Тайная военная база ВВС США «Зона 51» массивно разрастается
12.12.2016 просмотров: 7431 комментариев: 0
Недавно обновленный сервис Google Земля позволил пользователям увидеть, как изменилась за последние три десятилетия «Зона 51». Приложение, известное как Google Timelapse, использует тысячи спутниковых фотографий для создания ежегодного обзора Земли, начиная с 1984 год по настоящее время.
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В Польше кто-то убил британского конспиролога и исследователя НЛО
19.10.2016 просмотров: 4683 комментариев: 0
Британца, который занимался доказательством того, что мировые правительства скрывают следы пребывания НЛО на Земле, нашли мертвым на диване в Польше. СМИ стало известно, что за несколько дней до своей смерти Макс Спайерс отослал своей матери Ванессе сообщение, в котором говорил, что попал в неприятности, и просил провести расследование, если с ним что-то случится.
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Миллиардеры, убежденные, что живут в Матрице, тайно финансируют учёных, чтобы из неё вырваться
16.10.2016 просмотров: 4446 комментариев: 6
Некоторые из самых богатых и влиятельных людей в мире убеждены в том, что мы живём в смоделированном компьютером мире. И теперь они пытаются что-то сделать с этим. Во всяком случае два миллиардера из Силиконовой Долины вливают деньги в разработку способов, позволяющих вырваться из компьютерной модели, в которой, как они считают, живёт человечество.
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Болезни и мутации Тайны религий Аномальные зоны
Британец ударился головой и теперь считает себя "живым трупом"
28.12.2016 просмотров: 2669 комментариев: 0
Удар по голове может стать причиной "превращения в привидение", как рассказывают эксперты. Речь о редкой травме под названием синдром Котара, при которой люди порой думают, что уже умерли. После страшного ДТП на мотоцикле 35-летний английский механик из Эссекса Уоррен Маккинлей был уверен, что умер, но по какой-то причине не отправился на небеса, как герой Патрика Суэйзи в фильме "Привидение".
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Британка не выходит из дома из-за аллергии на Wi-Fi
25.12.2016 просмотров: 908 комментариев: 1
Британка Ким Де Атта страдает от редкого заболевания. У нее аллергия на беспроводной Интернет и сети сотовой связи. Когда женщина попадает в зону действия 3G, она начинает испытывать сильные головные боли. Де Атта предпочитает не выходить из дома, который задрапирован специальной сеткой
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На обложке National Geographic впервые появился ребенок-трансгендер
20.12.2016 просмотров: 2984 комментариев: 7
Журнал National Geographic впервые в истории выйдет с необычной обложкой. Речь идет о номере за январь 2017 года. Главным героем номера станет трансгендер — 9-летний Эвери Джексон, который вот уже четыре года считает себя девочкой. Сообщение об этом появилось в колонке главного редактора издания Сюзанн Гольдберг.
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Загадка описания сотворения мира из Ветхого Завета
30.12.2016 просмотров: 7578 комментариев: 1

Еще в 19 веке богословы заметили, что в ветхозаветной Книге Бытия Бог в 5-й и 6-й дни творения творит представителей земной фауны в том порядке, в каком они появлялись на Земле согласно данным палеонтологии. Сначала «рыб больших» и «всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их»; «всякую птицу пернатую по роду ее»; «зверей земных по роду их, и скот, по роду его, и всех гадов земных по роду их».

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В Турции убили исследовательницу паранормальных явлений
26.12.2016 просмотров: 3448 комментариев: 0
В Стамбуле 15 декабря была убита Бэки Икала Эрикли – одна из известных исследовательниц паранормальных явлений. После расследования выяснилось, что таким образом убийца решил "изгнать дьявола". 43-летнюю писательницу Бэки Икала Эрикли еврейского происхождения обнаружили недалеко от своего офиса. Как оказалось, в женщину выстрелили три раза.
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Кровь святого Януария не превратилась в жидкость. Католики уверены: Это знамение грядущей катастрофы
22.12.2016 просмотров: 11138 комментариев: 4
Известное в католическом мире чудо святого Януария (когда засохшая кровь святого превращается в жидкость) не произошло в день памяти священномученика на субботней церемонии в Неаполе, что навело верующих на мысли о грядущих в 2017 году бедствиях, сообщает La Stampa.
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Вадим Чернобров об аномалиях Брянской области
29.12.2016 просмотров: 4364 комментариев: 0
Подземный ход под берегом реки, раненый солдат Великой Отечественной, появляющийся в лесу на заре, многочисленные НЛО и другие явления за гранью обыденности в рассказе Вадима Черноброва. Знаменитый российский уфолог, создатель общественного движения «Космопоиск» Вадим Чернобров – частый гость на брянской земле.
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Призраки Демянского бора
19.12.2016 просмотров: 13295 комментариев: 1
О том, что в Демянском бору, расположенном в одном из живописных урочищ Новгородской губернии, происходит нечто запредельное, еще в 1862 году поведал управляющий мыловаренных артелей Николай Прохорцев. «Сии дивные места по части рельефов местности схожие с огромным котлом,— писал он своему начальнику Алексею Юрскову
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Ведьмина гора в Красноярском крае
19.12.2016 просмотров: 7474 комментариев: 0
В Красноярском крае, в 70 км севернее поселка Кежма, был высокий, поросший редколесьем каменистый холм, зовущийся среди местного населения Ведьминой горой. В 2012 году село Кежма было затоплено Богучанским водохранилищем в связи со строительством Богучанской ГЭС, жители переселены. Возможно была затоплена и территория холма.
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