Десять необычных теорий о Снежном человеке
Чтобы объяснить, откуда взялись снежные люди, как они размножаются, и как им удается постоянно от нас ускользать, некоторыми энтузиастами-исследователями был выдвинут целый ряд странных, а иногда и совершенно безумных теорий. После извержения вулкана Сент-Хеленс (штат Вашингтон) в 1980 году правительство США якобы спрятало обгоревшие трупы снежного человека. Читать далее →
Эверглейдский монстр
Что скрывается в непролазных болотах Флориды? Этот вопрос задают себе жители здешних мест, где посреди удушающе влажной жары и природной дикости, с непреодолимыми болотами, приютом кровожадных кайманов, очень сложно поверить, что находишься в каком-нибудь часе езды от Майами. Читать далее →
Тайны австралийских петроглифов Кимберли
Эти скалы и стены пещер расписаны удивительными рисунками, многие из которых насчитывают сотни, а то и тысячи лет. Среди них часто можно встретить изображения загадочных, лишенных рта существ с большими круглыми глазами. Как правило, они облачены в длинные одежды. Их застывшие белые лица похожи на маски. Читать далее →
Загадка описания сотворения мира из Ветхого Завета Читать далее →
Еще в 19 веке богословы заметили, что в ветхозаветной Книге Бытия Бог в 5-й и 6-й дни творения творит представителей земной фауны в том порядке, в каком они появлялись на Земле согласно данным палеонтологии. Сначала «рыб больших» и «всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их»; «всякую птицу пернатую по роду ее»; «зверей земных по роду их, и скот, по роду его, и всех гадов земных по роду их».
Девять необычных теорий о том, почему вымерли динозавры
Гигантские ящеры господствовали на нашей планете в течение невероятно долгого времени, и причины их гибели окутаны тайной. Гипотез выдвигается множество, но не все выдерживают даже робких попыток критики. Самой обсуждаемой и известной широкой части публики является версия о том, что динозавров погубил огромный метеорит/астероид. Читать далее →