Камера Google Earth засняла момент похищения человека инопланетянами?
26.01.2017 : 1147 : 0
В 2016 году некто Джон Мунер (John Mooner), проживающий в городке Ньютон-Эббот (Newton Abbot), расположенном на крайнем юго-западе Англии в графстве Девон (Devon), объяснил свое отсутствие в течение нескольких дней тем, что был похищен инопланетянами. Большого доверия к своему рассказу он не встретил.Читать далее →
Российские ученые о загадках аутизма
26.01.2017 : 770 : 0
— Меня как родителя мучает один и тот же вопрос: почему детей с аутизмом так много? Откуда этот взрывной, стремительный рост? И нет никаких предпосылок для того, чтобы этот ежегодный прирост на 10-15% уменьшился! При таких темпах к 2030 году у нас точно в каждой семье каждый второй ребенок будет с аутизмом.Читать далее →
Страх смерти можно победить при помощи виртуальной реальности
26.01.2017 : 510 : 0
Танатофобия – это патологическая боязнь внезапной смерти, которая является довольно распространённой фобией среди людей. Если задуматься, то вроде бы боязнь смерти – вполне себе рациональный страх, так как его можно охарактеризовать как часть инстинкта самосохранения.Читать далее →
Добровольцы на Гавайях начали эксперимент по симуляции жизни на Марсе
26.01.2017 : 291 : 0
На Гавайях стартовал новый этап эксперимента по освоению Марса. Шесть человек на восемь месяцев поселились в специально оснащённом помещении купольной формы на склоне вулкана Мауна-Лоа. Там они будут проходить испытания, подобные тем, которые должны выдержать колонизаторы Красной планеты.Читать далее →
"Жена на тот свет зовёт": Фельдшер скорой — о мистическом случае
25.01.2017 : 25786 : 0
— Не поверите, доктор, — полгода снится. Каждую ночь почти. То поговорим, то, вроде, как чая попьём. Иногда к себе звала. Я всё отнекивался. Дела, мол. Мужчина не выглядел пьющим, но то, что последние пару дней сильно прикладывался к бутылке, не отрицал.Читать далее →
ЦРУ и НЛО: От наблюдения за НЛО по всему миру до разоблачения подделок
25.01.2017 : 1705 : 0
Центральное разведывательное управление США на днях выложило в открытый доступ новые рассекреченные документы по НЛО из своей недоступной прежде для широкой общественности базы данных. Документов — миллионы. Есть сенсационные.Читать далее →
Камера Google Earth засняла момент похищения человека инопланетянами?
26.01.2017 просмотров: 1147 комментариев: 0
В 2016 году некто Джон Мунер (John Mooner), проживающий в городке Ньютон-Эббот (Newton Abbot), расположенном на крайнем юго-западе Англии в графстве Девон (Devon), объяснил свое отсутствие в течение нескольких дней тем, что был похищен инопланетянами. Большого доверия к своему рассказу он не встретил.Читать далее →
ЦРУ и НЛО: От наблюдения за НЛО по всему миру до разоблачения подделок
25.01.2017 просмотров: 1705 комментариев: 0
Центральное разведывательное управление США на днях выложило в открытый доступ новые рассекреченные документы по НЛО из своей недоступной прежде для широкой общественности базы данных. Документов — миллионы. Есть сенсационные.Читать далее →
На юге Великобритании стали часто видеть разноцветные НЛО
25.01.2017 просмотров: 873 комментариев: 0
На прошлой неделе Даниэль Смит из Хилси, пригорода Портсмута сообщил о трех объектах, выстроившихся в небе в треугольник и мерцающих всеми цветами радуги, от зеленого до фиолетового. После этого Розмарин Холка из Госпорта также видела три НЛО огни над своим домом, которые она приняла за простые беспилотники с красными и синими огнями.Читать далее →
Шесть фактов для всех желающих стать колонизаторами Марса
12.01.2017 просмотров: 3167 комментариев: 0
До старта реализации проекта Mars One осталось меньше десятилетия. По плану первые колонизаторы отправятся на Марс в 2024 году. Желание принять участие в проекте изъявили около 200 тысяч человек, и это число постоянно растёт. А, собственно, почему бы и нет? Кому не хотелось бы отправиться в путешествие на Марс? Но прежде чем пускаться в такую авантюру, убедитесь, что вы в курсе вероятных проблем.Читать далее →
Лондонский ученый уверен, что Луна родилась из-за столкновений Земли с десятками планет
11.01.2017 просмотров: 1264 комментариев: 3
Луна могла возникнуть не в результате одиночного столкновения Земли и протопланеты размером с Марс, а в ходе серии столкновений небольших планетарных "зародышей" с Землей, что объяснило бы странности в изотопном составе Луны, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.Читать далее →
Астрономы: Странные космические сигналы свидетельствуют о наличии кораблей внеземной цивилизации
10.01.2017 просмотров: 8539 комментариев: 0
Американские астрономы назвали возможное предназначение быстрых радиовсплесков — сигналов, которые, как полагают авторы исследования, могут производиться инопланетными цивилизациями. Параметры всплесков, по мнению авторов, подходят для разгона в космическом пространстве кораблей на световых парусах.Читать далее →
Странное существо сфотографировали на заднем дворе дома
18.01.2017 просмотров: 3905 комментариев: 11
Семья сфотографировала полупрозрачное нечто на заднем дворе дома, куда собралась переезжать. На снимках, опубликованных на популярном сайте Imgur, запечатлено странное расплывчатое существо, которое несется по траве на фоне деревьев. Интернет-пользователи гадают о природе странного явленияЧитать далее →
В польском селе девушка встретила таинственную "химеру"
09.01.2017 просмотров: 13483 комментариев: 9
Дамиан Трела - польский исследователь аномальных явлений. Помимо темы НЛО, особое внимание он уделяет так называемым случаям "высокого уровня странности", которым место скорее среди фольклорных записей, чем среди реалий наших дней. Но тем не менее... В данном случае речь пойдет о событии, где очевидцу довелось столкнуться со странным созданием при не менее странных обстоятельствах.Читать далее →
Странное существо попало на камеру видеонаблюдения в Пуэрто-Рико
08.01.2017 просмотров: 19066 комментариев: 1
Загадочную фотографию без какой-либо дополнительной информации прислали 6 января 2017 года на электронный почтовый ящик в Институт латиноамериканской уфологии. Странное существо было снято в городе Гуаяма в Пуэрто-Рико в понедельник 25 декабря 2016 года за полтора часа до полуночи.Читать далее →
Страх смерти можно победить при помощи виртуальной реальности
26.01.2017 просмотров: 510 комментариев: 0
Танатофобия – это патологическая боязнь внезапной смерти, которая является довольно распространённой фобией среди людей. Если задуматься, то вроде бы боязнь смерти – вполне себе рациональный страх, так как его можно охарактеризовать как часть инстинкта самосохранения.Читать далее →
В опубликованных архивах ЦРУ нашлись описания экспериментов с Ури Геллером
23.01.2017 просмотров: 3318 комментариев: 0
На днях ЦРУ на своем сайте открыло свободный доступ к очередной порции рассекреченных документов — примерно к 13 миллионам страниц, среди которых отчеты об исследованиях НЛО и телепатии. Достоянием общественности стали, к примеру, результаты, полученные по программе «Звездные врата» (Stargate), в рамках которой ЦРУ «испытывало» Ури Геллера — знаменитого британского экстрасенсаЧитать далее →
Разнообразие человеческих фобий
08.01.2017 просмотров: 2138 комментариев: 0
Страх - одно из самых сильных человеческих чувств. И хорошо, когда он может уберечь от большой беды, вовремя включая защитные силы организма. Но что, если он задействует эти силы там, где реальной опасности нет? Когда помимо желания в человеке появляется боязнь, не связанная с инстинктом самосохранения, - это означает, что он стал жертвой фобии.Читать далее →
Канада отправит военных для выяснения причины загадочного гула, распугавшего животных
24.01.2017 просмотров: 3079 комментариев: 0
Министерство обороны Канады направит военных акустиков в арктический поселок Иглулик на административной территории Нунавут, со ссылкой на представителя ведомства сообщает CBC News. В инуитском поселении военные в течение недели будут собирать информацию о таинственных звуках, на которые с лета жалуются местные жители.Читать далее →
Ученые уверены, что близки к разгадке тайны "ведьминых кругов" в пустыне Намиб
20.01.2017 просмотров: 1638 комментариев: 0
Люди веками пытались объяснить загадочные круги, встречающиеся в пустыне Намиб (юго-западной части Африки). Местные жители называют эти участки голой земли, окружённые кольцами высокой травы, "следами Бога". Некоторые считают, что это отметка огнедышащего дракона, живущего под землей.Читать далее →
Люди и тараканы
19.01.2017 просмотров: 6612 комментариев: 0
Британские ученые недавно поставили перед собой цель определить уровень полезности обычных тараканов. И пришли к выводу, что без этих насекомых жизнь на нашей планете очень скоро полностью исчезнет. Разумеется, британские ученые несколько преувеличили значение прусаков в нашей жизни. Но все-таки, как оказалось, эти насекомые действительно играют важную роль в экологии планеты.Читать далее →
Небесные привидения
17.01.2017 просмотров: 4310 комментариев: 2
С подобными явлениями люди знакомы уже давно. Не вдаваясь слишком глубоко в историю, скажем, что все они протекают как бы по одному и тому же сценарию. Например, 3 октября 1843 года некто Чарлз Купер, который работал в поле вблизи Уорвика, Англия, вдруг услышал громыхание в небе, поднял голову и увидел над собой облако странной формы.Читать далее →
Призрак в роддоме
13.01.2017 просмотров: 29363 комментариев: 3
Этот случай из архива исследователя аномальных явлений Игоря Винокурова. Он не называет город и номер роддома, в котором это произошло, лишь упоминает, что где-то в России. Все началось с того, что весной 1990 года ночные няни, дежурившие в холле коридора третьего этажа родильного дома, стали встречаться с сильно испугавшим их явлением.Читать далее →
Шведская королева рассказала, что в ее замке обитают призраки
09.01.2017 просмотров: 1774 комментариев: 0
73-летняя королева Швеции Сильвия рассказала, что во дворце Дроттнингхольм, где она живет, обитают призраки. По словам пожилой женщины, привидения очень милые, Сильвия видела их своими глазами. Рассказ королевы о домашних полтергейстах вошел в новый документальный фильм, сообщает шведское отделение The Local.Читать далее →
"В моей квартире поселился дух": Жительница Кокшетау рассказала о необычных явлениях
18.01.2017 просмотров: 3372 комментариев: 2
Загадочная история жительницы Кокшетау (Казахстан) о потусторонних силах в ее квартире кажется невероятной, но не верить ее рассказу, кажется, нет причин. Жительница Кокшетау Гульзия Алимбекова утверждает, что уже два года в квартире, где она живет вместе с сыном, невесткой и внуками, поселились потусторонние силы.Читать далее →
"Ожившая" кукла в детской комнате: Реальный полтергейст или подделка?
15.01.2017 просмотров: 13560 комментариев: 0
В Сеть попали жуткие кадры, на которых запечатлено, как рядом с играющей в комнате девочкой начинает без всякой посторонней помощи шевелиться кукла. На другом видео из этого же дома на пол сами по себе летят лежавшие на столе тяжелые предметы, сообщает Metro.Читать далее →
Фальшивый полтергейст
13.01.2017 просмотров: 2282 комментариев: 0
Проблема обмана применительно к полтергейсту имеет очень длинную историю. Первый из известных, но далеко не самый первый лжеполтергейст состоялся еще в 1509 году, когда четыре монаха доминиканского ордена в Берне обманули послушника, «простого парня». В то время доминиканцы и францисканцы яростно спорили о чистоте концепции веры, и доминиканцы решили доказать свою правоту демонстрацией чудаЧитать далее →
"Жена на тот свет зовёт": Фельдшер скорой — о мистическом случае
25.01.2017 просмотров: 25786 комментариев: 0
— Не поверите, доктор, — полгода снится. Каждую ночь почти. То поговорим, то, вроде, как чая попьём. Иногда к себе звала. Я всё отнекивался. Дела, мол. Мужчина не выглядел пьющим, но то, что последние пару дней сильно прикладывался к бутылке, не отрицал.Читать далее →
Отложенная смерть
16.01.2017 просмотров: 26778 комментариев: 0
Мой папа Степан Никитович во время войны служил в кавалерии. Вернулся домой совершенно больным. Болезнь очень быстро прогрессировала. Папу как участника войны каждый год укладывали в госпиталь, а потом давали путевку в санаторий. Автобусы в то время не ходили. До железнодорожного вокзала добирались на попутках или еще как-нибудь.Читать далее →
Мистический Орел: "Нехороший" дом купца Перелыгина
11.01.2017 просмотров: 2211 комментариев: 0
Может, и осталась бы вся эта история в числе городских легенд, но... Ровно через сто лет разорился еще один банк, расположившийся в том же доме. Вроде и в этом случае обошлось без мистики, тогда в стране вообще был дефолт. Однако в сознании орловских обывателей представление о роковом для банков месте лишь укрепилось.Читать далее →
Российские ученые отрицают связь озера Чеко с Тунгусским метеоритом
19.01.2017 просмотров: 2050 комментариев: 2
Экспедиционный центр Русского географического общества сообщил на своей страничке в Facebook, что озеро Чеко в Красноярском крае, расположенное всего в 8 километрах от эпицентра Тунгусской катастрофы, не имеет к ней отношения. Оно образовалось за сотни лет до того, как прилетел Тунгусский метеорит.Читать далее →
Чарльз Хэтфилд - человек, который вызывал дождь с помощью загадочного порошка
09.01.2017 просмотров: 4697 комментариев: 0
В самом начале 20 века по Соединенным Штатам разъезжал человек, который продавал не пылесосы или какие-нибудь другие полезные в быту вещи, а самый настоящий дождь. Звали этого человека Чарльз Хэтфилд, и он не был мошенником. В 1928 году Хэтфилд заполнил дождевой водой озеро Большого Медведя (Калифорния), а годом спустя — погасил пожар в Гондурасе.Читать далее →
Проклятие царевича Дмитрия
09.12.2016 просмотров: 5603 комментариев: 1
В октябре 1582 года у Ивана Грозного родился сын Дмитрий, которому выпала доля стать последним отпрыском (по мужской линии) царской династии Рюриковичей. Согласно принятой историографии, Дмитрий прожил восемь лет, но его имя еще 22 года нависало проклятием над Российским государством.Читать далее →
Добровольцы на Гавайях начали эксперимент по симуляции жизни на Марсе
26.01.2017 просмотров: 291 комментариев: 0
На Гавайях стартовал новый этап эксперимента по освоению Марса. Шесть человек на восемь месяцев поселились в специально оснащённом помещении купольной формы на склоне вулкана Мауна-Лоа. Там они будут проходить испытания, подобные тем, которые должны выдержать колонизаторы Красной планеты.Читать далее →
Когда искусственный интеллект начнет понимать человеческие эмоции?
22.01.2017 просмотров: 1094 комментариев: 0
А вы доверились бы роботу, если бы он был вашим лечащим врачом? Эмоциональные разумные машины могут быть не так далеки от нас, как кажется. За последние несколько десятилетий, искусственный интеллект существенно прибавил в возможностях чтения эмоциональных реакций людей.Читать далее →
Опасность космического излучения проверят на обезьянах
22.01.2017 просмотров: 669 комментариев: 0
Российские ученые изучат на обезьянах влияние лучей открытого космоса на человека для возможных дальних полетов космонавтов, сообщил РИА Новости директор по науке НИИ медицинской приматологии Российской академии медицинских наук (РАМН) Олег Вышемирский.Читать далее →
В шотландском неолитическом селении Скара-Брей жили выходцы из Египта?
24.01.2017 просмотров: 2095 комментариев: 0
Каменистая почва, волны, обрушивающиеся на берега, пустоши, покрытые вереском... Так выглядит сегодня большая часть островов Оркнейского архипелага, расположенного у побережья Шотландии. Только 20 из 70 клочков суши сегодня заселены. А когда-то здесь кипела жизнь!Читать далее →
Звездные врата и порталы в иные миры
08.01.2017 просмотров: 16170 комментариев: 7
Во многих древних культурах сохранились предания о порталах в иные миры или другие вселенные, где живут «создатели» людей. В нашем мире принято считать, что это всего лишь мифы и легенды, однако в них может содержаться значительная доля правды. В 1996 году Врата богов были обнаружены в Перу в районе Пуэрто де Хау Марка. Как говорят местные жители, эти ворота служили для прохода в земли богов.Читать далее →
Кто построил комплекс Гёбекли-Тепе?
08.01.2017 просмотров: 6076 комментариев: 5
Гёбекли-Тепе - самый древний храм на Земле. По утверждению ученых, его построили кочевники 12 тысяч лет назад, и лишь позже близ него появились поселения оседлых племен. Но так ли это? Древний мегалит таит в себе множество загадок, не разгаданных до сих пор.Читать далее →
Загадки айнов
23.01.2017 просмотров: 12574 комментариев: 0
Айны (айну) — загадочное племя, из-за которого учеными разных стран сломано великое множество копий. Они белолицые и прямоглазые (мужчины к тому же отличаются сильной волосатостью) и по своему внешнему облику разительно отличаются от других народов Восточной Азии. Они явно не монголоидыЧитать далее →
Кого изображают нефритовые статуэтки древней культуры Хуншань?
31.12.2016 просмотров: 5688 комментариев: 0
Таинственная культура Хуншань исчезла тысячи лет назад, но ее создатели оставили после себя удивительные произведения искусства, восхищающие до сих пор. Лишь сравнительно недавно стало ясно, что эта культура сыграла жизненно важную роль в истории древнего Китая.Читать далее →
Гипотеза: Загадочные ольмеки это мигрировавшие в древнюю Америку китайцы?
15.12.2016 просмотров: 3083 комментариев: 0
Ольмекская цивилизация была матерью цивилизации Центральной Америки и предвестником цивилизации в Северной и Южной Америке. Её взлёты и падения вызваны неизвестными и таинственными факторами. По поводу внезапного появления культуры ольмеков историки не имеют единого мнения. Существуют две основные теории: диффузионистская и «независимых изобретателей».Читать далее →
Компания Vivos Group из Калифорнии строит новейшие бункеры на случай Конца света
13.01.2017 просмотров: 3091 комментариев: 5
Компания Vivos Group из Калифорнии строит новейшие бункеры на случай конца света, которые способны выдержать массированный артиллерийский удар или даже удар ядерной бомбы. Бункеры изготовлены из затвердевшего бетона и стали. Размер бункеров около 8 метров в ширину и 18-25 метров в длину.Читать далее →
О россиянах, которые поверили, что их облучают пси-оружием
05.01.2017 просмотров: 2196 комментариев: 0
Психические заболевания протекают по-разному. Кто-то верит в мировой заговор, другим кажется, что их медленно убивает некая болезнь, наведенная извне. Есть люди, у которых заболевание протекает без опасности для общества, есть буйные. Каждый из них ищет объяснение своему состоянию. Сайт «Лента.ру» подготовил большую статью о том, как эти люди поверили в то, что их облучают «психотронными аппаратами».Читать далее →
Конспиролог пророчит очередной Конец света из-за Планеты Икс осенью 2017 года
04.01.2017 просмотров: 10609 комментариев: 5
В октябре 2017 года планета Икс (Нибиру) поразит Землю, тем самым убив всё живое. Об этом заявляет учёный Дэвид Мид. Глобальная элита с мудростью относится к этому, утверждает Мид, и многие уже строят бункеры, чтобы пережить столкновение. О мрачных прогнозах Мида пишут британские сайты Дейли Мейл, Метро и Экспресс.Читать далее →
Российские ученые о загадках аутизма
26.01.2017 просмотров: 770 комментариев: 0
— Меня как родителя мучает один и тот же вопрос: почему детей с аутизмом так много? Откуда этот взрывной, стремительный рост? И нет никаких предпосылок для того, чтобы этот ежегодный прирост на 10-15% уменьшился! При таких темпах к 2030 году у нас точно в каждой семье каждый второй ребенок будет с аутизмом.Читать далее →
Новый "Человек-дерево" перенес уже 16 операций
15.01.2017 просмотров: 23500 комментариев: 0
Абул Баяндар, 27-летний мужчина из Бангладеш, известный как новый «человек-дерево» из-за наростов на руках и ногах, был прооперирован – хирурги удалили наросты. За последний год Баяндар прошел через 16 подобных операций, в ходе которых было удалено 5 кг наростов.Читать далее →
Уникальная аномалия: Японские хирурги обнаружили крошечный мозг внутри опухоли яичника
10.01.2017 просмотров: 4997 комментариев: 0
Японские хирурги во время операции по удалению опухоли у 16-летней девушки обнаружили в новообразовании крошечный мозг, покрытый тонкой костью, напоминающей череп. Отчет об обнаруженном в опухоли органе был опубликован медиками в журнале Neuropathology.Читать далее →
Российская секта скопцов
24.01.2017 просмотров: 2203 комментариев: 1
Секта отличалась сильнейшим прозелитизмом - стремлением завербовать в свои ряды как можно больше сторонников. Нередко те из сектантов, у кого уже были дети, кастрировали их. Часто они выкупали крепостных крестьян у жестоких помещиков. Что требовалось от спасенных, вы уже, конечно, поняли.Читать далее →
Житель Свердловской области убивал бомжей на кладбище, чтобы собрать армию зомби
24.01.2017 просмотров: 1498 комментариев: 0
Последователь неназванного радикального религиозного культа под Верхней Пышмой (Свердловская область) приносил людей в жертву. С помощью кровавых ритуалов он пытался создать из своих жертв зомби. Маньяка задержали в июле 2015 года. По итогам многочисленных психиатрических экспертиз обвиняемый был признан невменяемым.Читать далее →
Магические африканские танцы
23.01.2017 просмотров: 1391 комментариев: 0
Нет такого события, по поводу которого в Африке не устраивался бы танец. Танцем приветствуют рождение ребенка, вступление в брак, танцем вспоминают об усопших... Музыка и танец неразрывно связаны с традиционными верованиями. Они не только развлечение, но одно из главных звеньев, соединяющих африканца, согласно его представлениям, с потусторонней жизнью, с духами предковЧитать далее →
Загадки Байкала: Байкальский шаманизм
20.01.2017 просмотров: 2625 комментариев: 0
Гуру современных мистиков и исследователей непознанного Николай Рерих считал, что Байкал является одним из нескольких центров повышенной энергетики на Земле, где происходит слияние энергопотоков самой планеты и космоса. Трудно говорить, что конкретно имел в виду Рерих, но то, что он озвучил мнение всех мистиков планеты, — это совершенно определенно.Читать далее →
Блудные овраги Подмосковья
12.01.2017 просмотров: 8541 комментариев: 0
В России существует немало аномальных зон, о которых написано множество статей, сделаны десятки телерепортажей. В одной из аномальных зон косяками летают НЛО, в другой водится снежный человек, в третьей зарыты сокровища разбойников. А вот на границе Озерского и Зарайского районов Подмосковья есть аномальная зона, в которой любой желающий может увидеть все эти феномены... одновременно!Читать далее →
Пять самых популярных мистических историй из Якутии
09.01.2017 просмотров: 2609 комментариев: 0
Республика Якутия уже давно славится разного рода аномальными явлениями. Якутские «страшилки» обладают особым шармом и весьма популярны у пользователей из других регионов страны. Многие из историй не являются выдумкой, по крайней мере, опровергнуть их не удается.Читать далее →