Появление НЛО во время танкового сражения и другие чудеса Курского края 30.01.2017 : 5 0 Житель Курска Николай Пахомов долгие годы собирает сведения о чудесах, происходящих на территории нашей области. В основном его интересуют уфология, загадочные природные явления, необъяснимые случаи и даже сны. Недавно вышла его книга «Чудеса соловьиного края», где собраны всевозможные истории, рассказанные очевидцами Читать далее →

Необычный камень из реки 30.01.2017 : 32 0 В прошлом году к членам Русского географического общества (РГО) города Армавира обратился житель города Краснодара Александр Безрукавый с просьбой помочь разобраться с его находкой. По его словам, он летом прошлого года отдыхал на природе и, купаясь в реке, обнаружил интересный и загадочный камень-валун весом почти 100 килограммов. Читать далее →

Десять забытых Чудес света 29.01.2017 : 4870 0 Мудрые эллины были неправы и неточны, сводя все достижения цивилизации к сакральному числу «семь» (Семь чудес света). Современные историки, заново исчисляя творения знаменитых зодчих древности и средних веков, насчитывают десятки настоящих шедевров зодчества. Вот всего лишь малая часть этого списка — десять забытых чудес света. Читать далее →

Электричество в древности: Факты и домыслы 29.01.2017 : 3039 0 По странному стечению обстоятельств археологи порой обнаруживают загадочные предметы, которые не вписываются в наше представление о древних культурах. Их существование не мог предположить ни один историк, и все-таки они есть. Ученые окрестили их «Out of Place Artefacts» — «искусственные предметы странного происхождения». Читать далее →