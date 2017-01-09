В польском селе девушка встретила таинственную "химеру" 09.01.2017 : 5915 3 Дамиан Трела - польский исследователь аномальных явлений. Помимо темы НЛО, особое внимание он уделяет так называемым случаям "высокого уровня странности", которым место скорее среди фольклорных записей, чем среди реалий наших дней. Но тем не менее... В данном случае речь пойдет о событии, где очевидцу довелось столкнуться со странным созданием при не менее странных обстоятельствах. Читать далее →

Чарльз Хэтфилд - человек, который вызывал дождь с помощью загадочного порошка 09.01.2017 : 2037 0 В самом начале 20 века по Соединенным Штатам разъезжал человек, который продавал не пылесосы или какие-нибудь другие полезные в быту вещи, а самый настоящий дождь. Звали этого человека Чарльз Хэтфилд, и он не был мошенником. В 1928 году Хэтфилд заполнил дождевой водой озеро Большого Медведя (Калифорния), а годом спустя — погасил пожар в Гондурасе. Читать далее →

Шведская королева рассказала, что в ее замке обитают призраки 09.01.2017 : 829 0 73-летняя королева Швеции Сильвия рассказала, что во дворце Дроттнингхольм, где она живет, обитают призраки. По словам пожилой женщины, привидения очень милые, Сильвия видела их своими глазами. Рассказ королевы о домашних полтергейстах вошел в новый документальный фильм, сообщает шведское отделение The Local. Читать далее →

Пять самых популярных мистических историй из Якутии 09.01.2017 : 838 0 Республика Якутия уже давно славится разного рода аномальными явлениями. Якутские «страшилки» обладают особым шармом и весьма популярны у пользователей из других регионов страны. Многие из историй не являются выдумкой, по крайней мере, опровергнуть их не удается. Читать далее →

Звездные врата и порталы в иные миры 08.01.2017 : 9571 4 Во многих древних культурах сохранились предания о порталах в иные миры или другие вселенные, где живут «создатели» людей. В нашем мире принято считать, что это всего лишь мифы и легенды, однако в них может содержаться значительная доля правды. В 1996 году Врата богов были обнаружены в Перу в районе Пуэрто де Хау Марка. Как говорят местные жители, эти ворота служили для прохода в земли богов. Читать далее →