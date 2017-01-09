В польском селе девушка встретила таинственную "химеру"
09.01.2017 : 5915 : 3
Дамиан Трела - польский исследователь аномальных явлений. Помимо темы НЛО, особое внимание он уделяет так называемым случаям "высокого уровня странности", которым место скорее среди фольклорных записей, чем среди реалий наших дней. Но тем не менее... В данном случае речь пойдет о событии, где очевидцу довелось столкнуться со странным созданием при не менее странных обстоятельствах.Читать далее →
Чарльз Хэтфилд - человек, который вызывал дождь с помощью загадочного порошка
09.01.2017 : 2037 : 0
В самом начале 20 века по Соединенным Штатам разъезжал человек, который продавал не пылесосы или какие-нибудь другие полезные в быту вещи, а самый настоящий дождь. Звали этого человека Чарльз Хэтфилд, и он не был мошенником. В 1928 году Хэтфилд заполнил дождевой водой озеро Большого Медведя (Калифорния), а годом спустя — погасил пожар в Гондурасе.Читать далее →
Шведская королева рассказала, что в ее замке обитают призраки
09.01.2017 : 829 : 0
73-летняя королева Швеции Сильвия рассказала, что во дворце Дроттнингхольм, где она живет, обитают призраки. По словам пожилой женщины, привидения очень милые, Сильвия видела их своими глазами. Рассказ королевы о домашних полтергейстах вошел в новый документальный фильм, сообщает шведское отделение The Local.Читать далее →
Пять самых популярных мистических историй из Якутии
09.01.2017 : 838 : 0
Республика Якутия уже давно славится разного рода аномальными явлениями. Якутские «страшилки» обладают особым шармом и весьма популярны у пользователей из других регионов страны. Многие из историй не являются выдумкой, по крайней мере, опровергнуть их не удается.Читать далее →
Звездные врата и порталы в иные миры
08.01.2017 : 9571 : 4
Во многих древних культурах сохранились предания о порталах в иные миры или другие вселенные, где живут «создатели» людей. В нашем мире принято считать, что это всего лишь мифы и легенды, однако в них может содержаться значительная доля правды. В 1996 году Врата богов были обнаружены в Перу в районе Пуэрто де Хау Марка. Как говорят местные жители, эти ворота служили для прохода в земли богов.Читать далее →
Кто построил комплекс Гёбекли-Тепе?
08.01.2017 : 3427 : 3
Гёбекли-Тепе - самый древний храм на Земле. По утверждению ученых, его построили кочевники 12 тысяч лет назад, и лишь позже близ него появились поселения оседлых племен. Но так ли это? Древний мегалит таит в себе множество загадок, не разгаданных до сих пор.Читать далее →
Версия Захария Ситчина о происхождении современного человека от экспериментов пришельцев-аннунаков
06.01.2017 просмотров: 11490 комментариев: 6
Различные упоминания об аннунаках часто можно встретить в статьях уфологической направленности. Давайте же попробуем разобраться почему они стали такими популярными и что именно они для этого сделали. Раньше об аннунаках знали лишь археологи и исследователи древнего Шумера, а чрезмерно популярными их сделал писатель-уфолог Захария Ситчин, назвав аннунаков реальными создателями Человека Разумного.Читать далее →
"Пришелец Алешенька" всего лишь поздний выкидыш с аномальным развитием?
05.01.2017 просмотров: 7763 комментариев: 0
Журналисты «Комсомолки» продолжают свое расследование истории "Кыштымского гуманоида" Алешеньки. В Кыштыме до сих пор и стар, и млад знает историю про то, как в мае 1996 года старушка Тамара Просвирина пошла к колодцу за водой и нашла под сосной неведомую зверушку. Отнесла домой и назвала Алешенькой. Через месяц санитары увезли пенсионерку в больницу с «острой формой шизофрении».Читать далее →
Странные беременности и необычные дети - результат вмешательства пришельцев?
02.01.2017 просмотров: 4711 комментариев: 3
Можно ли родить от инопланетянина? Наверняка, услышав подобный вопрос, большинство наших читателей покрутят пальцем у виска. Тем не менее существуют случаи, связанные с беременностью и деторождением, объяснить которые невозможно. Если не допустить, что к этому имеют отношение... пришельцы из космоса.Читать далее →
Астрономы нашли «домашний адрес» загадочных радиосигналов
06.01.2017 просмотров: 2361 комментариев: 1
После десятилетия наблюдений и мозгового штурма астрономы наконец-то смогли приоткрыть занавесу тайны источника странных вспышек радиосигналов, идущих к нам из-за пределов нашей галактики. Этим источником является карликовая галактика, расположенная примерно в 3 миллиардах световых лет от Земли.Читать далее →
Какие проблемы связаны с поиском жизни за пределами Земли
02.01.2017 просмотров: 2981 комментариев: 0
RT поговорил с астрономом, доцентом физического факультета МГУ, старшим научным сотрудником Государственного астрономического института Владимиром Сурдиным о том, как исследуют внесолнечные небесные тела и когда человек может ступить на поверхность Красной планеты.Читать далее →
Астрофизики обнаружили еще шесть странных сигналов из космоса
27.12.2016 просмотров: 4159 комментариев: 1
Международный коллектив астрофизиков обнаружил шесть новых «инопланетных» сигналов, или быстрых радиоимпульсов — коротких вспышек, приводящих к выбросу в космос огромных энергий. Посвященное этому исследование опубликовано в The Astrophysical JournalЧитать далее →
В польском селе девушка встретила таинственную "химеру"
09.01.2017 просмотров: 5915 комментариев: 3
Дамиан Трела - польский исследователь аномальных явлений. Помимо темы НЛО, особое внимание он уделяет так называемым случаям "высокого уровня странности", которым место скорее среди фольклорных записей, чем среди реалий наших дней. Но тем не менее... В данном случае речь пойдет о событии, где очевидцу довелось столкнуться со странным созданием при не менее странных обстоятельствах.Читать далее →
Странное существо попало на камеру видеонаблюдения в Пуэрто-Рико
08.01.2017 просмотров: 12349 комментариев: 0
Загадочную фотографию без какой-либо дополнительной информации прислали 6 января 2017 года на электронный почтовый ящик в Институт латиноамериканской уфологии. Странное существо было снято в городе Гуаяма в Пуэрто-Рико в понедельник 25 декабря 2016 года за полтора часа до полуночи.Читать далее →
Эверглейдский монстр
31.12.2016 просмотров: 14114 комментариев: 0
Что скрывается в непролазных болотах Флориды? Этот вопрос задают себе жители здешних мест, где посреди удушающе влажной жары и природной дикости, с непреодолимыми болотами, приютом кровожадных кайманов, очень сложно поверить, что находишься в каком-нибудь часе езды от Майами.Читать далее →
Разнообразие человеческих фобий
08.01.2017 просмотров: 1527 комментариев: 0
Страх - одно из самых сильных человеческих чувств. И хорошо, когда он может уберечь от большой беды, вовремя включая защитные силы организма. Но что, если он задействует эти силы там, где реальной опасности нет? Когда помимо желания в человеке появляется боязнь, не связанная с инстинктом самосохранения, - это означает, что он стал жертвой фобии.Читать далее →
Дежавю - неразгаданное психическое явление
03.01.2017 просмотров: 5964 комментариев: 0
В обыденной жизни со многими людьми происходит порой нечто удивительное: впервые попав в какую-то обстановку или ситуацию, они чувствуют, что все это уже однажды с ними было. Происходит дежавю - явление, которое до сих пор не могут объяснить ни психологи, ни мистики.Читать далее →
Как умирают от страха
27.12.2016 просмотров: 4083 комментариев: 2
Выражение «испугаться до смерти» звучит как фигуральное, однако такое действительно случается – и с людьми, и с животными. Уровень смертности от сердечных приступов возрастает во время землетрясений, финансовых кризисов и гражданских беспорядков. Ещё во время футбольных матчей – в добавленное время. И во время просмотра фильмов ужасов.Читать далее →
Орбы: Пылинки в воздухе, капли воды или гости из иного мира?
03.01.2017 просмотров: 6841 комментариев: 3
Иногда на фотографиях можно увидеть некие полупрозрачные круглые объекты, которые не видны невооруженным глазом. Их диаметр бывает самым разным — от нескольких сантиметров до метра. Они различаются и по цвету: голубоватые, зеленые, розовые, золотистые. Эти объекты принято называть орбами (от англ. orb — «шар»).Читать далее →
Ученые не могут понять, что вызывает массовую гибель морских животных в Канаде
30.12.2016 просмотров: 2284 комментариев: 0
Атлантический океан продолжает выносить тысячи мёртвых беспозвоночных на восточный берег Канады — и учёные не понимают почему. Начиная с ноября прибой выносит на берега залива Мэн в восточной части Канады тысячи мёртвых жителей моря. Необычный "падёж" привлек большое внимание общественности и учёных, которые пока не могут найти причину массовой гибели.Читать далее →
В пещере найдена древняя супербактерия, которую не берут антибиотики
26.12.2016 просмотров: 2393 комментариев: 0
Группе исследователей удалось обнаружить супербактерию в пещере на глубине в 300 метров, которая продемонстрировала резистентность (сопротивление) к 70% современных антибиотиков. Этот микроорганизм сохранялся изолированным от человечества на протяжении 4 миллионов лет.Читать далее →
Шведская королева рассказала, что в ее замке обитают призраки
09.01.2017 просмотров: 829 комментариев: 0
73-летняя королева Швеции Сильвия рассказала, что во дворце Дроттнингхольм, где она живет, обитают призраки. По словам пожилой женщины, привидения очень милые, Сильвия видела их своими глазами. Рассказ королевы о домашних полтергейстах вошел в новый документальный фильм, сообщает шведское отделение The Local.Читать далее →
Видеозапись с призрачным силуэтом, который преследовал молодую пару
05.01.2017 просмотров: 15915 комментариев: 0
Влюбленной парочке не удалось насладиться обществом друг друга, поскольку неведомый полупрозрачный образ начал их преследовать. Идея установки видеокамеры появилась у супругов, после того как они стали ощущать возле себя нечто потустороннее. Спустя несколько дней после установки камер, пара ужаснулась при виде полупрозрачной фигуры, которая кралась сзади.Читать далее →
Призраки старинных английских школ
04.01.2017 просмотров: 1624 комментариев: 0
Множество тайн хранят старинные школы Англии, Шотландии и Уэльса. Студенты нескольких поколений пересказывают друг другу легенды о призраках и привидениях, которые до сих пор обитают там. Героями страшилок, которые современные школьники любят рассказывать друг другу на Хэллоуин, становятся наставники и монахини, ученики и пожилые дамы.Читать далее →
Барабашка с улицы Конева
06.01.2017 просмотров: 4206 комментариев: 2
Эту историю о весьма любопытном проявлении полтергейста в 1991 году в одном из московских домов по улице Маршала Конева почти не найти в интернете. Упоминание о ней есть лишь в книге исследователя аномальных явления Игоря Винокурова и в еще нескольких антологиях по аномальным явлениям.Читать далее →
Румынский полтергейст кричал женским голосом
23.12.2016 просмотров: 3080 комментариев: 1
Иногда несчастным семьям приходится сталкиваться с острыми или критическими формами этого феномена, когда психотеррор и физическое насилие становится нормой в активности разбушевавшегося "барабашки". Недавно в поле зрения нашего сектора по изучению феномена полтергейста попался как раз такой критический случай, который случился ещё в феврале 2008 году в небольшом румынском селе Лилиецы близ города Бакуэ (регион Западная Молдавия).Читать далее →
Проклятие настоятеля нежинского монастыря
22.12.2016 просмотров: 2626 комментариев: 3
В городе поговаривали, что особняк игумена очень уж приглянулся новому монастырскому начальству и прежнего настоятеля фактически выкинули на улицу из собственного жилья. Видимо, не снеся такой незаслуженной обиды и забыв, заповеди прощения врагов, Черняев проклял дом и всех его обитателей, чтоб неповадно было новым хозяевам-самозванцам посягать на чужое и плести подлые интриги.Читать далее →
Феномен бестелесных голосов или разговоры невидимок
03.01.2017 просмотров: 4207 комментариев: 2
Из всех ныне известных аномальных явлений одним из самых загадочных и труднообъяснимых считаются так называемые бестелесные голоса. Этим термином исследователи именуют полумистические звуковые явления, наблюдаемые в разных уголках нашей планеты. Они часто бывают похожи на человеческую речь, но при этом не имеют видимого или осязаемого источника звука.Читать далее →
Пермский дом с кикиморой
02.01.2017 просмотров: 2343 комментариев: 0
История Чадинского дома в Перми во многом выглядит уникальной - аномальные явления в нем не только были описаны несколькими краеведами со слов очевидцев, но и зафиксированы в городских документах. Правда, разобраться в количестве версий, которыми обросла эта мрачная история, весьма непросто.Читать далее →
Неспокойные дома на кладбищах и другие мистические легенды Красноярска
26.12.2016 просмотров: 4338 комментариев: 0
Дома с привидениями, могильные проклятья и необъяснимые видения — самые мистические легенды о Красноярске и его окрестностях. Одна из самых старых историй-легенд, окутавшая Красноярск, произошла в конце XIX – начале XX века. До сих пор красноярцы рассказывают, что у подножья Черной сопки спрятан бандитский клад.Читать далее →
Чарльз Хэтфилд - человек, который вызывал дождь с помощью загадочного порошка
09.01.2017 просмотров: 2037 комментариев: 0
В самом начале 20 века по Соединенным Штатам разъезжал человек, который продавал не пылесосы или какие-нибудь другие полезные в быту вещи, а самый настоящий дождь. Звали этого человека Чарльз Хэтфилд, и он не был мошенником. В 1928 году Хэтфилд заполнил дождевой водой озеро Большого Медведя (Калифорния), а годом спустя — погасил пожар в Гондурасе.Читать далее →
Проклятие царевича Дмитрия
09.12.2016 просмотров: 5334 комментариев: 1
В октябре 1582 года у Ивана Грозного родился сын Дмитрий, которому выпала доля стать последним отпрыском (по мужской линии) царской династии Рюриковичей. Согласно принятой историографии, Дмитрий прожил восемь лет, но его имя еще 22 года нависало проклятием над Российским государством.Читать далее →
Подводный феномен: Призрачные субмарины с невероятной скоростью и неуловимостью
08.12.2016 просмотров: 3848 комментариев: 1
Загадочные подлодки видели в самых разных местах. Очевидцев поражало, что при их движении не возникало ни водоворотов, ни сопутствующих струй. Все это не могло не волновать военных. Кое-кто начал усматривать связь между ними и гибелью боевых субмарин. Так, за четыре месяца 1968 года при загадочных обстоятельствах в мире погибли четыре подводные лодки.Читать далее →
Редактирование ДНК для лечения болезней лишит человечество новых гениев?
29.12.2016 просмотров: 1718 комментариев: 0
По словам ученого, такие расстройства, как депрессия и шизофрения, часто связаны с творческими способностями и высоким интеллектом. Так, писатели страдают биполярным расстройством в десять раз чаще, а поэты — в 40 раз чаще, чем люди нетворческих профессий.Читать далее →
Криогенная заморозка как способ продлить жизнь
28.12.2016 просмотров: 1526 комментариев: 0
"Машины времени" существуют. В мире, а точнее – в США и России, — их уже сотни. В штате Аризона располагается база компании Alcor, в Мичигане действует Crionics Institute, в Подмосковье совершенствует свои возможности "КриоРус". Американцы уже приняли более трехсот "путешественников во времени", а в листе ожидания – еще полторы тысячи желающих.Читать далее →
В Китае скоро могут начать продавать огромных трансгенных карпов
27.12.2016 просмотров: 1940 комментариев: 0
Китайские биологи полагают, что в ближайшие несколько лет созданный ими гигантский карп будет разрешен к употреблению в пищу. Об этом сообщает издание South China Morning Post. Рыба, получившая название гуаньли (guanli), растет в два раза быстрее, чем естественные карпы. Ее также отличает практически полная всеядность — животное питается множеством видов растений и микроорганизмов.Читать далее →
Звездные врата и порталы в иные миры
08.01.2017 просмотров: 9573 комментариев: 4
Во многих древних культурах сохранились предания о порталах в иные миры или другие вселенные, где живут «создатели» людей. В нашем мире принято считать, что это всего лишь мифы и легенды, однако в них может содержаться значительная доля правды. В 1996 году Врата богов были обнаружены в Перу в районе Пуэрто де Хау Марка. Как говорят местные жители, эти ворота служили для прохода в земли богов.Читать далее →
Кто построил комплекс Гёбекли-Тепе?
08.01.2017 просмотров: 3427 комментариев: 3
Гёбекли-Тепе - самый древний храм на Земле. По утверждению ученых, его построили кочевники 12 тысяч лет назад, и лишь позже близ него появились поселения оседлых племен. Но так ли это? Древний мегалит таит в себе множество загадок, не разгаданных до сих пор.Читать далее →
Тайны австралийских петроглифов Кимберли
30.12.2016 просмотров: 3687 комментариев: 0
Эти скалы и стены пещер расписаны удивительными рисунками, многие из которых насчитывают сотни, а то и тысячи лет. Среди них часто можно встретить изображения загадочных, лишенных рта существ с большими круглыми глазами. Как правило, они облачены в длинные одежды. Их застывшие белые лица похожи на маски.Читать далее →
Кого изображают нефритовые статуэтки древней культуры Хуншань?
31.12.2016 просмотров: 5170 комментариев: 0
Таинственная культура Хуншань исчезла тысячи лет назад, но ее создатели оставили после себя удивительные произведения искусства, восхищающие до сих пор. Лишь сравнительно недавно стало ясно, что эта культура сыграла жизненно важную роль в истории древнего Китая.Читать далее →
Гипотеза: Загадочные ольмеки это мигрировавшие в древнюю Америку китайцы?
15.12.2016 просмотров: 2759 комментариев: 0
Ольмекская цивилизация была матерью цивилизации Центральной Америки и предвестником цивилизации в Северной и Южной Америке. Её взлёты и падения вызваны неизвестными и таинственными факторами. По поводу внезапного появления культуры ольмеков историки не имеют единого мнения. Существуют две основные теории: диффузионистская и «независимых изобретателей».Читать далее →
Множество загадок острова Пасхи
07.11.2016 просмотров: 6177 комментариев: 0
При упоминании этого острова обычно возникает ассоциация с огромными каменными идолами, установленными неизвестно кем, как, когда и зачем. Однако на небольшом клочке суши посреди безбрежного Тихого океана сконцентрировано столько разнообразных загадок, что с лихвой хватило бы и на целый материкЧитать далее →
О россиянах, которые поверили, что их облучают пси-оружием
05.01.2017 просмотров: 1944 комментариев: 0
Психические заболевания протекают по-разному. Кто-то верит в мировой заговор, другим кажется, что их медленно убивает некая болезнь, наведенная извне. Есть люди, у которых заболевание протекает без опасности для общества, есть буйные. Каждый из них ищет объяснение своему состоянию. Сайт «Лента.ру» подготовил большую статью о том, как эти люди поверили в то, что их облучают «психотронными аппаратами».Читать далее →
Конспиролог пророчит очередной Конец света из-за Планеты Икс осенью 2017 года
04.01.2017 просмотров: 8855 комментариев: 4
В октябре 2017 года планета Икс (Нибиру) поразит Землю, тем самым убив всё живое. Об этом заявляет учёный Дэвид Мид. Глобальная элита с мудростью относится к этому, утверждает Мид, и многие уже строят бункеры, чтобы пережить столкновение. О мрачных прогнозах Мида пишут британские сайты Дейли Мейл, Метро и Экспресс.Читать далее →
Тайная военная база ВВС США «Зона 51» массивно разрастается
12.12.2016 просмотров: 7725 комментариев: 0
Недавно обновленный сервис Google Земля позволил пользователям увидеть, как изменилась за последние три десятилетия «Зона 51». Приложение, известное как Google Timelapse, использует тысячи спутниковых фотографий для создания ежегодного обзора Земли, начиная с 1984 год по настоящее время.Читать далее →
Уникальные медицинские случаи, произошедшие в 2016 году
05.01.2017 просмотров: 3068 комментариев: 0
Уникальные медицинские случаи обеспечивают понимание того, как функционирует человеческое тело, и как врачи решают медицинские тайны. Читайте о 16 странных и интересных случаях, с которыми столкнулась медицина в 2016 году.Читать далее →
Британец ударился головой и теперь считает себя "живым трупом"
28.12.2016 просмотров: 3912 комментариев: 0
Удар по голове может стать причиной "превращения в привидение", как рассказывают эксперты. Речь о редкой травме под названием синдром Котара, при которой люди порой думают, что уже умерли. После страшного ДТП на мотоцикле 35-летний английский механик из Эссекса Уоррен Маккинлей был уверен, что умер, но по какой-то причине не отправился на небеса, как герой Патрика Суэйзи в фильме "Привидение".Читать далее →
Британка не выходит из дома из-за аллергии на Wi-Fi
25.12.2016 просмотров: 1077 комментариев: 1
Британка Ким Де Атта страдает от редкого заболевания. У нее аллергия на беспроводной Интернет и сети сотовой связи. Когда женщина попадает в зону действия 3G, она начинает испытывать сильные головные боли. Де Атта предпочитает не выходить из дома, который задрапирован специальной сеткойЧитать далее →
Загадка описания сотворения мира из Ветхого ЗаветаЧитать далее →
30.12.2016 просмотров: 15377 комментариев: 2
Еще в 19 веке богословы заметили, что в ветхозаветной Книге Бытия Бог в 5-й и 6-й дни творения творит представителей земной фауны в том порядке, в каком они появлялись на Земле согласно данным палеонтологии. Сначала «рыб больших» и «всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их»; «всякую птицу пернатую по роду ее»; «зверей земных по роду их, и скот, по роду его, и всех гадов земных по роду их».
В Турции убили исследовательницу паранормальных явлений
26.12.2016 просмотров: 3975 комментариев: 0
В Стамбуле 15 декабря была убита Бэки Икала Эрикли – одна из известных исследовательниц паранормальных явлений. После расследования выяснилось, что таким образом убийца решил "изгнать дьявола". 43-летнюю писательницу Бэки Икала Эрикли еврейского происхождения обнаружили недалеко от своего офиса. Как оказалось, в женщину выстрелили три раза.Читать далее →
Кровь святого Януария не превратилась в жидкость. Католики уверены: Это знамение грядущей катастрофы
22.12.2016 просмотров: 11729 комментариев: 5
Известное в католическом мире чудо святого Януария (когда засохшая кровь святого превращается в жидкость) не произошло в день памяти священномученика на субботней церемонии в Неаполе, что навело верующих на мысли о грядущих в 2017 году бедствиях, сообщает La Stampa.Читать далее →
Пять самых популярных мистических историй из Якутии
09.01.2017 просмотров: 839 комментариев: 0
Республика Якутия уже давно славится разного рода аномальными явлениями. Якутские «страшилки» обладают особым шармом и весьма популярны у пользователей из других регионов страны. Многие из историй не являются выдумкой, по крайней мере, опровергнуть их не удается.Читать далее →
Тайны Покайнского леса
02.01.2017 просмотров: 8821 комментариев: 0
Покайнский лес расположен в Добельском районе Латвии, примерно в 90 километрах от Риги. Он занимает площадь 400 гектаров. До XX века здесь было холмистое поле, покрытое редкими кустиками. Об уникальности этого места заговорили в 1996 году, после того как рижский исследователь, бывший инженер Ивар Викс поведал журналистам о странных метеорологических явлениях и загадочных свойствах камней из Покайнского леса.Читать далее →
Вадим Чернобров об аномалиях Брянской области
29.12.2016 просмотров: 8025 комментариев: 0
Подземный ход под берегом реки, раненый солдат Великой Отечественной, появляющийся в лесу на заре, многочисленные НЛО и другие явления за гранью обыденности в рассказе Вадима Черноброва. Знаменитый российский уфолог, создатель общественного движения «Космопоиск» Вадим Чернобров – частый гость на брянской земле.Читать далее →