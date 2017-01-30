Появление НЛО во время танкового сражения и другие чудеса Курского края
30.01.2017 : 5 : 0
Житель Курска Николай Пахомов долгие годы собирает сведения о чудесах, происходящих на территории нашей области. В основном его интересуют уфология, загадочные природные явления, необъяснимые случаи и даже сны. Недавно вышла его книга «Чудеса соловьиного края», где собраны всевозможные истории, рассказанные очевидцамиЧитать далее →
Необычный камень из реки
30.01.2017 : 32 : 0
В прошлом году к членам Русского географического общества (РГО) города Армавира обратился житель города Краснодара Александр Безрукавый с просьбой помочь разобраться с его находкой. По его словам, он летом прошлого года отдыхал на природе и, купаясь в реке, обнаружил интересный и загадочный камень-валун весом почти 100 килограммов.Читать далее →
Десять забытых Чудес света
29.01.2017 : 4870 : 0
Мудрые эллины были неправы и неточны, сводя все достижения цивилизации к сакральному числу «семь» (Семь чудес света). Современные историки, заново исчисляя творения знаменитых зодчих древности и средних веков, насчитывают десятки настоящих шедевров зодчества. Вот всего лишь малая часть этого списка — десять забытых чудес света.Читать далее →
Электричество в древности: Факты и домыслы
29.01.2017 : 3039 : 0
По странному стечению обстоятельств археологи порой обнаруживают загадочные предметы, которые не вписываются в наше представление о древних культурах. Их существование не мог предположить ни один историк, и все-таки они есть. Ученые окрестили их «Out of Place Artefacts» — «искусственные предметы странного происхождения».Читать далее →
Ученые впервые создали гибриды свиньи и человека
29.01.2017 : 1167 : 0
Биологи из США, Испании и Японии создали химеры — гибриды свиньи и человека. Гибридам позволили развиваться в течение трех-четырех недель, после чего по этическим соображениям они были уничтожены.Читать далее →
Уфолог обнаружил огромную дыру в дне океана и уверен, что это вход в базу пришельцев
29.01.2017 : 16424 : 0
Уфолог Скотт К. Уоринг, 27 января 2017 года виртуально путешествуя по планете с помощью программы Google Планета Земля, обнаружил «вход в подводную базу инопланетян».Читать далее →
Появление НЛО во время танкового сражения и другие чудеса Курского края
30.01.2017 просмотров: 5 комментариев: 0
Житель Курска Николай Пахомов долгие годы собирает сведения о чудесах, происходящих на территории нашей области. В основном его интересуют уфология, загадочные природные явления, необъяснимые случаи и даже сны. Недавно вышла его книга «Чудеса соловьиного края», где собраны всевозможные истории, рассказанные очевидцамиЧитать далее →
Камера Google Earth засняла момент похищения человека инопланетянами?
26.01.2017 просмотров: 4745 комментариев: 3
В 2016 году некто Джон Мунер (John Mooner), проживающий в городке Ньютон-Эббот (Newton Abbot), расположенном на крайнем юго-западе Англии в графстве Девон (Devon), объяснил свое отсутствие в течение нескольких дней тем, что был похищен инопланетянами. Большого доверия к своему рассказу он не встретил.Читать далее →
ЦРУ и НЛО: От наблюдения за НЛО по всему миру до разоблачения подделок
25.01.2017 просмотров: 2833 комментариев: 0
Центральное разведывательное управление США на днях выложило в открытый доступ новые рассекреченные документы по НЛО из своей недоступной прежде для широкой общественности базы данных. Документов — миллионы. Есть сенсационные.Читать далее →
Шесть фактов для всех желающих стать колонизаторами Марса
12.01.2017 просмотров: 3211 комментариев: 0
До старта реализации проекта Mars One осталось меньше десятилетия. По плану первые колонизаторы отправятся на Марс в 2024 году. Желание принять участие в проекте изъявили около 200 тысяч человек, и это число постоянно растёт. А, собственно, почему бы и нет? Кому не хотелось бы отправиться в путешествие на Марс? Но прежде чем пускаться в такую авантюру, убедитесь, что вы в курсе вероятных проблем.Читать далее →
Лондонский ученый уверен, что Луна родилась из-за столкновений Земли с десятками планет
11.01.2017 просмотров: 1312 комментариев: 3
Луна могла возникнуть не в результате одиночного столкновения Земли и протопланеты размером с Марс, а в ходе серии столкновений небольших планетарных "зародышей" с Землей, что объяснило бы странности в изотопном составе Луны, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.Читать далее →
Астрономы: Странные космические сигналы свидетельствуют о наличии кораблей внеземной цивилизации
10.01.2017 просмотров: 8581 комментариев: 0
Американские астрономы назвали возможное предназначение быстрых радиовсплесков — сигналов, которые, как полагают авторы исследования, могут производиться инопланетными цивилизациями. Параметры всплесков, по мнению авторов, подходят для разгона в космическом пространстве кораблей на световых парусах.Читать далее →
Гиганты, люди и эльфы: Мифологическая история Британии
27.01.2017 просмотров: 3643 комментариев: 1
В народном фольклоре Корнуолла с тех пор существует древняя легенда о великане Корморане. Он жил в горе Святого Михаила и был убит Джеком, героем сказок «Джек и бобовый стебель» и «Джек — убийца великанов». По всей видимости Корморан был последним британским великаном.Читать далее →
Загадочный зверь Мнгва - африканский тигр, ростом с осла
27.01.2017 просмотров: 14610 комментариев: 0
Истошный крик женщины нарушил тишину маленькой деревеньки на берегу озера Танганьика. В тусклом утреннем свете на еще свежем от росы песке лежала бесформенная куча кости и мяса, только что бывшая человеком. Постепенно вокруг останков собрались жители. Все молчали. И один, подойдя ближе, подобрал несколько серых волос.Читать далее →
Странное существо сфотографировали на заднем дворе дома
18.01.2017 просмотров: 4228 комментариев: 11
Семья сфотографировала полупрозрачное нечто на заднем дворе дома, куда собралась переезжать. На снимках, опубликованных на популярном сайте Imgur, запечатлено странное расплывчатое существо, которое несется по траве на фоне деревьев. Интернет-пользователи гадают о природе странного явленияЧитать далее →
Страх смерти можно победить при помощи виртуальной реальности
26.01.2017 просмотров: 1667 комментариев: 0
Танатофобия – это патологическая боязнь внезапной смерти, которая является довольно распространённой фобией среди людей. Если задуматься, то вроде бы боязнь смерти – вполне себе рациональный страх, так как его можно охарактеризовать как часть инстинкта самосохранения.Читать далее →
В опубликованных архивах ЦРУ нашлись описания экспериментов с Ури Геллером
23.01.2017 просмотров: 4506 комментариев: 0
На днях ЦРУ на своем сайте открыло свободный доступ к очередной порции рассекреченных документов — примерно к 13 миллионам страниц, среди которых отчеты об исследованиях НЛО и телепатии. Достоянием общественности стали, к примеру, результаты, полученные по программе «Звездные врата» (Stargate), в рамках которой ЦРУ «испытывало» Ури Геллера — знаменитого британского экстрасенсаЧитать далее →
Разнообразие человеческих фобий
08.01.2017 просмотров: 2182 комментариев: 0
Страх - одно из самых сильных человеческих чувств. И хорошо, когда он может уберечь от большой беды, вовремя включая защитные силы организма. Но что, если он задействует эти силы там, где реальной опасности нет? Когда помимо желания в человеке появляется боязнь, не связанная с инстинктом самосохранения, - это означает, что он стал жертвой фобии.Читать далее →
Необычный камень из реки
30.01.2017 просмотров: 32 комментариев: 0
В прошлом году к членам Русского географического общества (РГО) города Армавира обратился житель города Краснодара Александр Безрукавый с просьбой помочь разобраться с его находкой. По его словам, он летом прошлого года отдыхал на природе и, купаясь в реке, обнаружил интересный и загадочный камень-валун весом почти 100 килограммов.Читать далее →
Уфолог обнаружил огромную дыру в дне океана и уверен, что это вход в базу пришельцев
29.01.2017 просмотров: 16424 комментариев: 0
Уфолог Скотт К. Уоринг, 27 января 2017 года виртуально путешествуя по планете с помощью программы Google Планета Земля, обнаружил «вход в подводную базу инопланетян».Читать далее →
Огромная стая черных птиц атаковала автомобили на дороге в Техасе
27.01.2017 просмотров: 1629 комментариев: 0
Огромная стая черных птиц, словно подхваченная воронкой торнадо, кружила над высокими зданиями, стоящими вдоль шоссе в Хьюстоне, крупнейшем городе штата Техас. Это загадочное событие произошло в сгущающихся сумерках 20 января 2017 года.Читать далее →
Небесные привидения
17.01.2017 просмотров: 4427 комментариев: 2
С подобными явлениями люди знакомы уже давно. Не вдаваясь слишком глубоко в историю, скажем, что все они протекают как бы по одному и тому же сценарию. Например, 3 октября 1843 года некто Чарлз Купер, который работал в поле вблизи Уорвика, Англия, вдруг услышал громыхание в небе, поднял голову и увидел над собой облако странной формы.Читать далее →
Призрак в роддоме
13.01.2017 просмотров: 29501 комментариев: 3
Этот случай из архива исследователя аномальных явлений Игоря Винокурова. Он не называет город и номер роддома, в котором это произошло, лишь упоминает, что где-то в России. Все началось с того, что весной 1990 года ночные няни, дежурившие в холле коридора третьего этажа родильного дома, стали встречаться с сильно испугавшим их явлением.Читать далее →
Шведская королева рассказала, что в ее замке обитают призраки
09.01.2017 просмотров: 1812 комментариев: 0
73-летняя королева Швеции Сильвия рассказала, что во дворце Дроттнингхольм, где она живет, обитают призраки. По словам пожилой женщины, привидения очень милые, Сильвия видела их своими глазами. Рассказ королевы о домашних полтергейстах вошел в новый документальный фильм, сообщает шведское отделение The Local.Читать далее →
"В моей квартире поселился дух": Жительница Кокшетау рассказала о необычных явлениях
18.01.2017 просмотров: 3483 комментариев: 2
Загадочная история жительницы Кокшетау (Казахстан) о потусторонних силах в ее квартире кажется невероятной, но не верить ее рассказу, кажется, нет причин. Жительница Кокшетау Гульзия Алимбекова утверждает, что уже два года в квартире, где она живет вместе с сыном, невесткой и внуками, поселились потусторонние силы.Читать далее →
"Ожившая" кукла в детской комнате: Реальный полтергейст или подделка?
15.01.2017 просмотров: 13756 комментариев: 0
В Сеть попали жуткие кадры, на которых запечатлено, как рядом с играющей в комнате девочкой начинает без всякой посторонней помощи шевелиться кукла. На другом видео из этого же дома на пол сами по себе летят лежавшие на столе тяжелые предметы, сообщает Metro.Читать далее →
Фальшивый полтергейст
13.01.2017 просмотров: 2332 комментариев: 0
Проблема обмана применительно к полтергейсту имеет очень длинную историю. Первый из известных, но далеко не самый первый лжеполтергейст состоялся еще в 1509 году, когда четыре монаха доминиканского ордена в Берне обманули послушника, «простого парня». В то время доминиканцы и францисканцы яростно спорили о чистоте концепции веры, и доминиканцы решили доказать свою правоту демонстрацией чудаЧитать далее →
"Жена на тот свет зовёт": Фельдшер скорой — о мистическом случае
25.01.2017 просмотров: 41136 комментариев: 0
— Не поверите, доктор, — полгода снится. Каждую ночь почти. То поговорим, то, вроде, как чая попьём. Иногда к себе звала. Я всё отнекивался. Дела, мол. Мужчина не выглядел пьющим, но то, что последние пару дней сильно прикладывался к бутылке, не отрицал.Читать далее →
Отложенная смерть
16.01.2017 просмотров: 27321 комментариев: 0
Мой папа Степан Никитович во время войны служил в кавалерии. Вернулся домой совершенно больным. Болезнь очень быстро прогрессировала. Папу как участника войны каждый год укладывали в госпиталь, а потом давали путевку в санаторий. Автобусы в то время не ходили. До железнодорожного вокзала добирались на попутках или еще как-нибудь.Читать далее →
Мистический Орел: "Нехороший" дом купца Перелыгина
11.01.2017 просмотров: 2252 комментариев: 0
Может, и осталась бы вся эта история в числе городских легенд, но... Ровно через сто лет разорился еще один банк, расположившийся в том же доме. Вроде и в этом случае обошлось без мистики, тогда в стране вообще был дефолт. Однако в сознании орловских обывателей представление о роковом для банков месте лишь укрепилось.Читать далее →
Электричество в древности: Факты и домыслы
29.01.2017 просмотров: 3039 комментариев: 0
По странному стечению обстоятельств археологи порой обнаруживают загадочные предметы, которые не вписываются в наше представление о древних культурах. Их существование не мог предположить ни один историк, и все-таки они есть. Ученые окрестили их «Out of Place Artefacts» — «искусственные предметы странного происхождения».Читать далее →
Российские ученые отрицают связь озера Чеко с Тунгусским метеоритом
19.01.2017 просмотров: 2128 комментариев: 2
Экспедиционный центр Русского географического общества сообщил на своей страничке в Facebook, что озеро Чеко в Красноярском крае, расположенное всего в 8 километрах от эпицентра Тунгусской катастрофы, не имеет к ней отношения. Оно образовалось за сотни лет до того, как прилетел Тунгусский метеорит.Читать далее →
Чарльз Хэтфилд - человек, который вызывал дождь с помощью загадочного порошка
09.01.2017 просмотров: 4726 комментариев: 0
В самом начале 20 века по Соединенным Штатам разъезжал человек, который продавал не пылесосы или какие-нибудь другие полезные в быту вещи, а самый настоящий дождь. Звали этого человека Чарльз Хэтфилд, и он не был мошенником. В 1928 году Хэтфилд заполнил дождевой водой озеро Большого Медведя (Калифорния), а годом спустя — погасил пожар в Гондурасе.Читать далее →
Ученые впервые создали гибриды свиньи и человека
29.01.2017 просмотров: 1167 комментариев: 0
Биологи из США, Испании и Японии создали химеры — гибриды свиньи и человека. Гибридам позволили развиваться в течение трех-четырех недель, после чего по этическим соображениям они были уничтожены.Читать далее →
Добровольцы на Гавайях начали эксперимент по симуляции жизни на Марсе
26.01.2017 просмотров: 856 комментариев: 2
На Гавайях стартовал новый этап эксперимента по освоению Марса. Шесть человек на восемь месяцев поселились в специально оснащённом помещении купольной формы на склоне вулкана Мауна-Лоа. Там они будут проходить испытания, подобные тем, которые должны выдержать колонизаторы Красной планеты.Читать далее →
Когда искусственный интеллект начнет понимать человеческие эмоции?
22.01.2017 просмотров: 1185 комментариев: 0
А вы доверились бы роботу, если бы он был вашим лечащим врачом? Эмоциональные разумные машины могут быть не так далеки от нас, как кажется. За последние несколько десятилетий, искусственный интеллект существенно прибавил в возможностях чтения эмоциональных реакций людей.Читать далее →
Десять забытых Чудес света
29.01.2017 просмотров: 4870 комментариев: 0
Мудрые эллины были неправы и неточны, сводя все достижения цивилизации к сакральному числу «семь» (Семь чудес света). Современные историки, заново исчисляя творения знаменитых зодчих древности и средних веков, насчитывают десятки настоящих шедевров зодчества. Вот всего лишь малая часть этого списка — десять забытых чудес света.Читать далее →
В шотландском неолитическом селении Скара-Брей жили выходцы из Египта?
24.01.2017 просмотров: 2637 комментариев: 0
Каменистая почва, волны, обрушивающиеся на берега, пустоши, покрытые вереском... Так выглядит сегодня большая часть островов Оркнейского архипелага, расположенного у побережья Шотландии. Только 20 из 70 клочков суши сегодня заселены. А когда-то здесь кипела жизнь!Читать далее →
Звездные врата и порталы в иные миры
08.01.2017 просмотров: 16330 комментариев: 7
Во многих древних культурах сохранились предания о порталах в иные миры или другие вселенные, где живут «создатели» людей. В нашем мире принято считать, что это всего лишь мифы и легенды, однако в них может содержаться значительная доля правды. В 1996 году Врата богов были обнаружены в Перу в районе Пуэрто де Хау Марка. Как говорят местные жители, эти ворота служили для прохода в земли богов.Читать далее →
Загадки айнов
23.01.2017 просмотров: 17558 комментариев: 0
Айны (айну) — загадочное племя, из-за которого учеными разных стран сломано великое множество копий. Они белолицые и прямоглазые (мужчины к тому же отличаются сильной волосатостью) и по своему внешнему облику разительно отличаются от других народов Восточной Азии. Они явно не монголоидыЧитать далее →
Кого изображают нефритовые статуэтки древней культуры Хуншань?
31.12.2016 просмотров: 5727 комментариев: 0
Таинственная культура Хуншань исчезла тысячи лет назад, но ее создатели оставили после себя удивительные произведения искусства, восхищающие до сих пор. Лишь сравнительно недавно стало ясно, что эта культура сыграла жизненно важную роль в истории древнего Китая.Читать далее →
Гипотеза: Загадочные ольмеки это мигрировавшие в древнюю Америку китайцы?
15.12.2016 просмотров: 3165 комментариев: 0
Ольмекская цивилизация была матерью цивилизации Центральной Америки и предвестником цивилизации в Северной и Южной Америке. Её взлёты и падения вызваны неизвестными и таинственными факторами. По поводу внезапного появления культуры ольмеков историки не имеют единого мнения. Существуют две основные теории: диффузионистская и «независимых изобретателей».Читать далее →
Компания Vivos Group из Калифорнии строит новейшие бункеры на случай Конца света
13.01.2017 просмотров: 3177 комментариев: 5
Компания Vivos Group из Калифорнии строит новейшие бункеры на случай конца света, которые способны выдержать массированный артиллерийский удар или даже удар ядерной бомбы. Бункеры изготовлены из затвердевшего бетона и стали. Размер бункеров около 8 метров в ширину и 18-25 метров в длину.Читать далее →
О россиянах, которые поверили, что их облучают пси-оружием
05.01.2017 просмотров: 2226 комментариев: 0
Психические заболевания протекают по-разному. Кто-то верит в мировой заговор, другим кажется, что их медленно убивает некая болезнь, наведенная извне. Есть люди, у которых заболевание протекает без опасности для общества, есть буйные. Каждый из них ищет объяснение своему состоянию. Сайт «Лента.ру» подготовил большую статью о том, как эти люди поверили в то, что их облучают «психотронными аппаратами».Читать далее →
Конспиролог пророчит очередной Конец света из-за Планеты Икс осенью 2017 года
04.01.2017 просмотров: 10759 комментариев: 5
В октябре 2017 года планета Икс (Нибиру) поразит Землю, тем самым убив всё живое. Об этом заявляет учёный Дэвид Мид. Глобальная элита с мудростью относится к этому, утверждает Мид, и многие уже строят бункеры, чтобы пережить столкновение. О мрачных прогнозах Мида пишут британские сайты Дейли Мейл, Метро и Экспресс.Читать далее →
Российские ученые о загадках аутизма
26.01.2017 просмотров: 2997 комментариев: 1
— Меня как родителя мучает один и тот же вопрос: почему детей с аутизмом так много? Откуда этот взрывной, стремительный рост? И нет никаких предпосылок для того, чтобы этот ежегодный прирост на 10-15% уменьшился! При таких темпах к 2030 году у нас точно в каждой семье каждый второй ребенок будет с аутизмом.Читать далее →
Новый "Человек-дерево" перенес уже 16 операций
15.01.2017 просмотров: 23751 комментариев: 0
Абул Баяндар, 27-летний мужчина из Бангладеш, известный как новый «человек-дерево» из-за наростов на руках и ногах, был прооперирован – хирурги удалили наросты. За последний год Баяндар прошел через 16 подобных операций, в ходе которых было удалено 5 кг наростов.Читать далее →
Уникальная аномалия: Японские хирурги обнаружили крошечный мозг внутри опухоли яичника
10.01.2017 просмотров: 5069 комментариев: 0
Японские хирурги во время операции по удалению опухоли у 16-летней девушки обнаружили в новообразовании крошечный мозг, покрытый тонкой костью, напоминающей череп. Отчет об обнаруженном в опухоли органе был опубликован медиками в журнале Neuropathology.Читать далее →
Российская секта скопцов
24.01.2017 просмотров: 3034 комментариев: 1
Секта отличалась сильнейшим прозелитизмом - стремлением завербовать в свои ряды как можно больше сторонников. Нередко те из сектантов, у кого уже были дети, кастрировали их. Часто они выкупали крепостных крестьян у жестоких помещиков. Что требовалось от спасенных, вы уже, конечно, поняли.Читать далее →
Житель Свердловской области убивал бомжей на кладбище, чтобы собрать армию зомби
24.01.2017 просмотров: 1723 комментариев: 0
Последователь неназванного радикального религиозного культа под Верхней Пышмой (Свердловская область) приносил людей в жертву. С помощью кровавых ритуалов он пытался создать из своих жертв зомби. Маньяка задержали в июле 2015 года. По итогам многочисленных психиатрических экспертиз обвиняемый был признан невменяемым.Читать далее →
Магические африканские танцы
23.01.2017 просмотров: 1511 комментариев: 0
Нет такого события, по поводу которого в Африке не устраивался бы танец. Танцем приветствуют рождение ребенка, вступление в брак, танцем вспоминают об усопших... Музыка и танец неразрывно связаны с традиционными верованиями. Они не только развлечение, но одно из главных звеньев, соединяющих африканца, согласно его представлениям, с потусторонней жизнью, с духами предковЧитать далее →
Загадки Байкала: Байкальский шаманизм
20.01.2017 просмотров: 2719 комментариев: 0
Гуру современных мистиков и исследователей непознанного Николай Рерих считал, что Байкал является одним из нескольких центров повышенной энергетики на Земле, где происходит слияние энергопотоков самой планеты и космоса. Трудно говорить, что конкретно имел в виду Рерих, но то, что он озвучил мнение всех мистиков планеты, — это совершенно определенно.Читать далее →
Блудные овраги Подмосковья
12.01.2017 просмотров: 8594 комментариев: 0
В России существует немало аномальных зон, о которых написано множество статей, сделаны десятки телерепортажей. В одной из аномальных зон косяками летают НЛО, в другой водится снежный человек, в третьей зарыты сокровища разбойников. А вот на границе Озерского и Зарайского районов Подмосковья есть аномальная зона, в которой любой желающий может увидеть все эти феномены... одновременно!Читать далее →
Пять самых популярных мистических историй из Якутии
09.01.2017 просмотров: 2647 комментариев: 0
Республика Якутия уже давно славится разного рода аномальными явлениями. Якутские «страшилки» обладают особым шармом и весьма популярны у пользователей из других регионов страны. Многие из историй не являются выдумкой, по крайней мере, опровергнуть их не удается.Читать далее →