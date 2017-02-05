Самые невезучие корабли 05.02.2017 : 2825 0 Словно таинственное и незримое проклятие порой висит над некоторыми кораблями. Например, капитан некоего танкера военно-морских сил США В. Скотт, уйдя в отставку, поведал трагическую судьбу своего корабля. Однажды, доставив солярку в Европу, танкер выходил порожняком из английского порта в Атлантику. Но тут у него при маневрировании заклинило передачу дизельного двигателя. Включался лишь задний ход. Читать далее →

Загадочные подземные тоннели по всему свету 05.02.2017 : 8826 0 Время от времени энтузиасты по изучению необычных явлений сообщают об обнаружении загадочных подземных помещений и тоннелей. Уфологи однозначно трактуют их как подземные базы НЛО, а официальная наука признает лишь те из них, в которых проводились реальные научные исследования (вроде подземного города Деринкую в Турции). Читать далее →

В Зимбабве женщина родила... лягушку 05.02.2017 : 16697 1 36-летняя Прешес Ньяти (Precious Nyathi) была на восьмом месяце беременности, когда у нее начались схватки. Но врачи из больницы были в большом недоумении, потому что родившееся существо было крошечным, имело длинные тонкие лягушачьи ноги и верхней частью туловища тоже напоминало лягушку. Читать далее →

Первая в мире "девочка-дерево" появилась в Бангладеш 05.02.2017 : 8952 0 До сих пор все случаи редкого заболевания под названием верруциформная эпидермодисплазия (Epidermodysplasia verruciformis) в тяжелой форме диагностировались у мужского пола. Этих людей в прессе называли "человек-дерево". Девочка из Бангладеш вероятно стала первой из женского пола, у кого диагностировали эту болезнь. Читать далее →

Гипотеза: Пирамиды строились как убежища от метеоритов? 03.02.2017 : 3841 1 Профессор математики и астрономии Кардиффского университета Чандра Викрамасингх полагает, что гигантские египетские пирамиды были воздвигнуты ценой титанических усилий вовсе не для того, чтобы ими любоваться и хоронить в их глубинах мумии фараонов. Пирамиды должны были противостоять астероидной атаке из космоса Читать далее →