Камера Google Earth засняла момент похищения человека инопланетянами? 26.01.2017 : 1147 0 В 2016 году некто Джон Мунер (John Mooner), проживающий в городке Ньютон-Эббот (Newton Abbot), расположенном на крайнем юго-западе Англии в графстве Девон (Devon), объяснил свое отсутствие в течение нескольких дней тем, что был похищен инопланетянами. Большого доверия к своему рассказу он не встретил. Читать далее →

Российские ученые о загадках аутизма 26.01.2017 : 770 0 — Меня как родителя мучает один и тот же вопрос: почему детей с аутизмом так много? Откуда этот взрывной, стремительный рост? И нет никаких предпосылок для того, чтобы этот ежегодный прирост на 10-15% уменьшился! При таких темпах к 2030 году у нас точно в каждой семье каждый второй ребенок будет с аутизмом. Читать далее →

Страх смерти можно победить при помощи виртуальной реальности 26.01.2017 : 510 0 Танатофобия – это патологическая боязнь внезапной смерти, которая является довольно распространённой фобией среди людей. Если задуматься, то вроде бы боязнь смерти – вполне себе рациональный страх, так как его можно охарактеризовать как часть инстинкта самосохранения. Читать далее →