Кого изображают нефритовые статуэтки древней культуры Хуншань? 31.12.2016 : 1990 0 Таинственная культура Хуншань исчезла тысячи лет назад, но ее создатели оставили после себя удивительные произведения искусства, восхищающие до сих пор. Лишь сравнительно недавно стало ясно, что эта культура сыграла жизненно важную роль в истории древнего Китая. Читать далее →

Десять необычных теорий о Снежном человеке 31.12.2016 : 1944 0 Чтобы объяснить, откуда взялись снежные люди, как они размножаются, и как им удается постоянно от нас ускользать, некоторыми энтузиастами-исследователями был выдвинут целый ряд странных, а иногда и совершенно безумных теорий. После извержения вулкана Сент-Хеленс (штат Вашингтон) в 1980 году правительство США якобы спрятало обгоревшие трупы снежного человека. Читать далее →

Эверглейдский монстр 31.12.2016 : 5076 0 Что скрывается в непролазных болотах Флориды? Этот вопрос задают себе жители здешних мест, где посреди удушающе влажной жары и природной дикости, с непреодолимыми болотами, приютом кровожадных кайманов, очень сложно поверить, что находишься в каком-нибудь часе езды от Майами. Читать далее →

Тайны австралийских петроглифов Кимберли 30.12.2016 : 1974 0 Эти скалы и стены пещер расписаны удивительными рисунками, многие из которых насчитывают сотни, а то и тысячи лет. Среди них часто можно встретить изображения загадочных, лишенных рта существ с большими круглыми глазами. Как правило, они облачены в длинные одежды. Их застывшие белые лица похожи на маски. Читать далее →

Загадка описания сотворения мира из Ветхого Завета 30.12.2016 : 7578 1 Еще в 19 веке богословы заметили, что в ветхозаветной Книге Бытия Бог в 5-й и 6-й дни творения творит представителей земной фауны в том порядке, в каком они появлялись на Земле согласно данным палеонтологии. Сначала «рыб больших» и «всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их»; «всякую птицу пернатую по роду ее»; «зверей земных по роду их, и скот, по роду его, и всех гадов земных по роду их». Читать далее →